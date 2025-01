Flamengo de Filipe Luís abre o ano bem e com promessa de ser intenso

Os 27 mil torcedores presentes nas arquibancadas do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, na estreia dos titulares do Flamengo na temporada 2025, em jogo do Campeonato Carioca, gostaram da primeira impressão deixada pelo rubro-negro no ano. Mesmo diante do público abaixo da expectativa, o time carioca deu indícios de manutenção do futebol de intensidade apresentado após a chegada de Filipe Luís e convenceu na vitória diante do Volta Redonda, por 2 x 0. E, mesmo em início de temporada, o técnico reforçou a promessa de ser fiel ao DNA rubro-negro de ofensividade ao longo de um ano repleto de competições.

O jogo diante do Volta Redonda foi apenas o primeiro de uma temporada abarrotada de competições para os principais astros do Flamengo. Além do Carioca, o rubro-negro tem a Supercopa, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes pela frente. Mesmo diante do calor da capital e de outros problemas — como a bola do estadual, considerada ruim pelo técnico Filipe Luís —, o rubro-negro se impôs no gramado e ganhou com gols de Michael e Plata. A partida ainda marcou a estreia do atacante Juninho e o primeiro jogo de Arrascaeta com a camisa 10 do clube.

Em resposta ao Correio na coletiva pós-jogo, Filipe Luís classificou o estilo do Flamengo como um "jogo pressionante". Indagado sobre como manter a alta rotação ao longo de 2025, não negou a dificuldade, mas prometeu a manutenção da postura. "É um modelo de jogo que a torcida exige. O torcedor não se sente identificado por um time que não pressiona, que não tenta ser protagonista na partida. Vai ser possível sempre? Provavelmente, não. Jogamos contra adversários que têm bons plano de jogo, que vão estudar nosso time e vão tentar fazer grandes jogos contra a gente", ponderou o treinador.

O mentor do título da Copa do Brasil chamou a responsabilidade para si diante da qualidade do elenco do Flamengo. "Não tenho dúvida de que temos o melhor elenco da América. Eu acredito nisso e falo para eles. Não para puxar o saco, mas é o que eu penso. Se esse time não jogar, é culpa minha. Vamos ganhar sempre? Não. Mas a intenção é pressionar, ser protagonista do jogo e fazer um jogo de imposição o tempo todo", destacou, dando uma importante pista de quais são as pretensões para o 2025 do Flamengo após o bom início na volta ao Mané Garrincha e a Brasília.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz