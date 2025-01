Volta de Neymar ao Santos é iminente, aponta especialista em transferências de futebol

Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em transferências de futebol, usou a rede social X (antigo Twitter) para comentar sobre a volta iminente do jogador brasileiro Neymar Jr. ao time do Santos.

Na publicação feita neste domingo (26/1), Roamno diz que “a volta de Neymar ao Santos é iminente agora que um acordo verbal foi alcançado”. Ele antecipa que etapas formais serão seguidas na próxima semana para a fórmula final contratual, de acordo com o Al Hilal.

“Neymar já disse sim à mudança… aqui vamos nós, em breve”, completa. Atualmente, Neymar joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

???????????? BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.



Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.



Neymar already said yes to the move…



…here we go, soon. ???????? pic.twitter.com/5IQIrLXxpj