Vegetti assina renovação com Vasco até 2026

O atacante Pablo Vegetti assinou, nesta segunda-feira (27), a renovação de contrato com o Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o novo vínculo vai até o fim de 2026, com melhoria salarial e metas estabelecidas. O argentino tinha contrato até o fim do ano, com cláusula de extensão automática caso atuasse em 60% dos jogos na temporada.

Na renovação, Vegetti teve uma valorização salarial. O atacante vai passar receber R$ 760 mil fixos de salário, valor que pode aumentar com os bônus que serão ativados caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um titulo no período de duração do contrato.

Na última temporada, Vegetti marcou 22 gols em 54 partidas, além de quatro assistências. O argentino foi o artilheiro da Copa do Brasil 2024, com sete gols marcados. No Campeonato Brasileiro, foi o quarto na artilharia, ficando três gols atrás dos líderes Yuri Alberto e Alerrandro.

Em 2025, Pablo Vegetti já soma três gols em dois jogos. Na vitória sobre o Madureira, aliás, o jogador de 36 anos afirmou que só sairia do Vasco sob pedido do clube.

“Estou muito feliz por pertencer a esse clube, muita honra de vestir essa camisa. Falaram muitas coisas sobre mim nas férias, fim de campeonato, que eu não voltaria para a pré-temporada, que eu peço um salário que é mentira. Mas sigo trabalhando tranquilo, acho que eu mereço um pouco de respeito porque sempre respeitei e honrei essa camisa. […] Vou ficar aqui até que mandem embora”, disse no pós-jogo.

