Vasco e Prefeitura terão 1ª reunião em 2025 sobre reforma de São Januário

Com a virada do ano, o Vasco terá a primeira reunião técnica com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a reforma de São Januário na próxima semana. Afinal, o encontro acontece n quarta-feira (5), com a participação do arquiteto do projeto, Sergio Dias, representantes do clube e do poder público municipal. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o clube acertou a venda de um terço (1/3) do potencial construtivo de um total de cerca de mais de R$ 500 milhões da ampla reforma. No entanto, ainda necessita avançar em algumas questões burocráticas, como a venda total deste potencial para iniciar a reforma.

No momento, a gestão de Pedrinho não faz novas previsões acercado assunto. O clube, inclusive, estuda modalidades para antecipar a liberação de recursos e fechar a fatia que falta. Um dos caminhos é diretamente com companhias, antecipando verbas correlacionadas a empréstimos de bancos.

Além disso, o Cruz-Maltino contratou 21 projetos complementares dos diversos necessários à reforma do estádio e tem até junho para protocolar o projeto das obras. Os números variam entre 47 mil a 57 mil lugares, uma das indefinições do momento, que requer análise.

Nomes do Conselho

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou em decreto a criação do Conselho Consultivo da Operação Urbana Consorciada do estádio de São Januário. No fim de 2024, o Vasco indicou dois vice-presidentes: Renato Brito (segundo vice-presidente geral) e Silvio Almeida (vice-presidente de finanças).

Além disso, o presidente da Câmara Carlo Caiado indicou o vereador Pedro Duarte, que vem acompanhando as reuniões desde o início do projeto, e Zico, outro vereador, como suplente.

Por fim, no governo municipal, a Companhia Carioca de Participações e Investimentos (CCPar) enviou os nomes de Lucas Paulo de Almeida Costa, diretor de Estruturação de Projetos, e de Pablo Ritto Koehler, diretor de Operações.