Neymar confirma nas redes sociais o retorno ao Santos após 12 anos

O menino da Vila está de volta. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (30/1), Neymar confirmou o retorno ao Santos após 12 anos e é o novo reforço do Peixe para o primeiro semestre da temporada de 2025. O ídolo irá assinar contrato de cinco meses com o clube onde foi revelado, ficando no futebol brasileiro, no mínimo, até o fim de junho. Marcelo Teixeira, presidente do alvinegro, já havia compartilhado a notícia nas redes sociais na terça (28/1). O time da Baixada prepara o anúncio oficial.

“Parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou”, disse o jogador no vídeo.

“Só o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independentemente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida”, acrescentou. O Santos respondeu o craque dizendo: “A sua casa te espera. O seu povo te espera. Meu Menino da Vila”, escreveu o clube.

A chegada da estrela no Brasil é prevista para sexta-feira (31/1), com assinatura de contrato com o alvinegro da baixada e uma série de eventos na Vila Belmiro, com direito a show para ser apresentado à torcida. Ele deve usar a camisa 10 em homenagem à Pelé, número que estava sem ser utilizado desde o rebaixamento para a Série B. O acordo de poucos meses é até o fim de junho, possibilitando uma volta ao futebol europeu, mas também com chance de estender o vínculo até o meio de 2026, antes da próxima Copa do Mundo.

Neymar retorna ao futebol brasileiro após uma passagem marcada por lesões no Al-Hilal. O craque deixou o clube saudita com somente sete jogos disputados desde agosto de 2023, em um período marcado por uma ruptura no ligamento do joelho que o afastou dos gramados por um ano.

O retorno ao Peixe é uma volta para casa no clube onde foi revelado e campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e três vezes do Campeonato Paulista. Com a camisa santista, Neymar soma 225 jogos e 138 gols, além de ser a transferência mais cara da história do futebol brasileiro, quando partiu para o Barcelona por 88,4 milhões de euros em 2013.