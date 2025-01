Sem Neymar: veja ranking dos jogadores brasileiros mais bem pagos

Mesmo após a rescisão com o clube saudita, Neymar terá direito a outros R$ 320 milhões até o meio do ano - (crédito: Divulgação/SantosFC)

Após 12 anos, Neymar deixa o posto de jogador brasileiro mais bem pago do futebol mundial. Ao rescindir o contrato com o Al-Hilal para voltar ao Santos, o craque abriu mão de um salário de 100 milhões de euros anuais (R$ 51 milhões por mês). O jogador ocupava o primeiro lugar do ranking de jogadores brasileiros mais bem pagos desde a transferência para o Barcelona, na temporada de 2013/14.

Mesmo após a rescisão com o clube saudita, Neymar terá direito a outros R$ 320 milhões até o meio do ano, que serão pagos parceladamente. No período em que esteve na Arábia Saudita, ele faturava aproximadamente 100 milhões de euros anuais (R$ 51 milhões por mês), tendo o terceiro maior salário do planeta, atrás apenas de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

Ascensão salarial de Neymar

Desde quando partiu para a Europa, Neymar era dono do maior salário entre os brasileiros do futebol mundial. O primeiro salário do craque na equipe catalã era de 12,5 milhões de euros por ano, cerca de R$ 76,6 milhões. Ao longo da carreira, o salário dele foi aumentando, chegando a R$ 245 milhões por ano no Paris Saint-Germain e a casa dos nove dígitos no Oriente Médio.

No "Peixe", segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do UOL, ele terá direito a um salário fixo de R$ 1 milhão por mês, sem contar com os bônus, já que o clube paulista vai repassar a ele 90% de todas as receitas obtidas com publicidade. Ao fim do mês, ele pode atingir um rendimento de até R$ 6 milhões, dependendo da performance como garoto-propaganda. Isso geraria um retorno menor do que 2 milhões de euros por temporada, deixando ele fora do Top 10 de brasileiros mais bem pagos no futebol.

Novo jogador brasileiro mais bem pago

Com o ranking tendo a ausência de Neymar e Oscar, que recebia o segundo maior salário entre os jogadores brasileiros no período em que atuou na China, o novo dono da primeira posição passa a ser Casemiro, volante do Manchester United. Mesmo com a possibilidade de ser negociado nesta janela de transferências, o atleta ganha mais que os companheiros compatriotas: 21,7 milhões de euros, totalizando R$ 132,8 milhões por temporada.

Top 5 jogadores brasileiros mais bem pagos do futebol mundial

Segundo informações do site Capology, especializado em finanças no futebol, estes são os jogadores mais bem pagos do futebol mundial:

1. Casemiro (Manchester United) - 21,7 milhões de euros/ano

2. Vinícius Jr. (Real Madrid) - 20,8 milhões de euros/ano

3. Roberto Firmino (Al-Ahli) - 19 milhões de euros/ano

4. Malcom (Al-Hilal) - 18 milhões de euros/ano

5. Marquinhos (Paris Saint-Germain) - 16,8 milhões de euros/ano

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes