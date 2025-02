Neymar se emociona no retorno ao Santos e traça meta para a Copa: "Última missão"

Depois da festa de apresentação, Neymar voltou a dar uma entrevista coletiva com a camisa do Santos. Entre lágrimas e recordações, o craque falou sobre a sensação de retornar à Vila Belmiro, além de sua condição física, trabalho com Pedro Caixinha, retorno a Seleção Brasileira e as situações do seu retorno.

Neymar falou que os últimos dias na Arábia Saudita foram tristes. Sem poder atuar, o jogador disse que a situação não estava fazendo bem para a sua cabeça e não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade de retornar ao Peixe.

“Tem algumas decisões que fogem da lógica do futebol e algumas são impactantes. Quando eu tive a certeza de voltar, confesso que no começo de janeiro eu não imaginava voltar para o Santos, nem sair do Al-Hilal. Estava muito feliz lá, minha família estava muito feliz, estava adaptado e cheio de vontade jogar. As coisas aconteceram e eu tive que tomar uma decisão. Comecei a me entristecer nos treinos, no dia a dia, e não estava sendo bom para mim. Então surgiu a oportunidade de poder voltar e eu não pensei duas vezes, desde o primeiro dia. Já tinha comunicado meu pai e deu tudo certo”, afirmou.

Com a Vila Belmiro lotada, Neymar sentiu uma recompensa por toda sua carreira. O craque, emocionado, recordou do momento em que abraçou seu pai no gramado e também de todos os sentimentos que viveu nesta noite.

“Eu saí daqui menino e rodei mundo inteiro. Voltei praticamente como herói. Nosso abraço foi de alívio, de você saber que você fez o seu máximo, fez de tudo e foi recebido dessa forma. Voltar para a casa com esse prestígio, de todo mundo estar gritando seu nome, de receber a 10 do Rei é algo surreal, nunca imaginei isso na minha vida”, exaltou.

Quando volta?

Afastado dos gramados por conta de uma grave lesão e sua condição física, Neymar se mostrou pronto para retornar aos gramados. O craque disse que, se precisar, joga até no gol. Além disso, o jogador comentou sobre qual função prefere fazer.

“Desde quando eu pisei aqui eu me sinto com 17 anos de novo, desde o meu primeiro dia no profissional. Então eu estou muito feliz, muito entusiasmado e com muita vontade de jogar. Com a vontade que eu estou eu jogo até de goleiro. Estou muito tempo longe dos gramados. Tive dois jogos depois da minha lesão, que eu não pude ter minutos, ter o tempo que eu queria. Estou com muita vontade para jogar em qualquer lugar. Obviamente que na função de 10 me aperfeiçoei ao longo dos anos, desde quando eu fui para o PSG jogo nesta função”, explicou.

Para a tristeza da torcida santista, o craque ainda não estará em campo contra o São Paulo, neste sábado (01). Entretanto, disse que se o clube tivesse feito sua inscrição, jogaria pelo menos 30 minutos do clássico.

“Não dá tempo de eu jogar. Eu falar que se me inscrevessem rápido eu garantia 30 minutinhos, depois de um voo tão longo. Mas fisicamente eu estou bem melhor. Confesso que não estou 100% ainda, porque eu preciso de minutos, preciso de jogos, e não é só com treino que eu vou estar bem fisicamente de novo”, ressaltou.

Vai ficar só seis meses?

Neymar assinou com o Santos um contrato de seis meses. Há uma expectativa que o vínculo seja renovado por mais um ano, para a preparação do craque para a Copa do Mundo. Questionado, o ídolo disse que ainda está cedo para decidir o futuro, mas deixou a possibilidade no ar.

“É muito cedo para falar. Eu acho que o Santos me deu a oportunidade de poder voltar. Abri mão de muita coisa para poder estar aqui, então foi um casamento perfeito. Um momento que era inimaginável para ambas as partes, e aconteceu. Resolvemos fazer um contrato de seis meses, que obviamente pode ser prorrogado. A gente não sabe o dia de amanhã, até duas semanas atrás eu nem imaginava que estaria aqui. Não é nada que daqui seis meses eu vou embora de qualquer jeito”, pontuou.

Última missão

A grave lesão do craque aconteceu numa partida da Seleção Brasileiro, em 2023. Ausente nas últimas convocações, Neymar disse estar ansioso para vestir a amarelinha novamente e colocou a Copa do Mundo do ano que vem como sua última grande missão na carreira.

“Obviamente que a Seleção Brasileira é algo que eu quero voltar, tenho algo a conquistar ainda. Tenho uma missão, que eu acho que é a minha última, e eu vou atrás dela de qualquer jeito. Eu tenho metas e objetivos para conseguir”, pontuou.

Trabalho com Pedro Caixinha

Mesmo sendo com a rápida negociação, Neymar já está ciente do que está acontecendo no Santos. O craque elogiou o treinador Pedro Caixinha e pediu paciência para que o português possa ajeitar o time da melhor maneira possível.

“Pelo que eu escutei das pessoas, é um treinador muito competente, que gosta de jogar para frente, um cara que é agressivo. Isso é o DNA do Santos. Falta encaixar, falta tempo, não é em um mês que ele vai botar o Santos voando, isso requer treinos”, explanou.

Para coroar o retorno, Neymar espera conquistar o Campeonato Paulista pela quarta vez. Entretanto, o craque não esconde que o título estadual em 2025 teria um gosto diferente.

“Voltar para cá e ganhar um Paulista, que eu já ganhei três vezes, vai ser diferente. Então, ter essa chama de vencedor, de ganhar, sempre correu no meu sangue. Eu não vim aqui para passear, não vim aqui para estar em casa sentado no sofá. Eu vim busca da minha felicidade que é jogar futebol e ajudar o Santos”, pontuou.