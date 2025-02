Espanha repercute apresentação de Neymar: ‘Herdeiro de Pelé’

Durante dez anos, Neymar foi um dos grandes destaques do futebol europeu. Assim, o Velho Continente não esqueceu o astro brasileiro, apresentado, nesta sexta-feira (31), com pompa e circunstância como novo reforço do Santos. A Espanha, principalmente, garantiu o craque nas manchetes principais dos portais daqueles países.

Em Madri, o jornal “AS” classificou o atacante brasileiro como o legítimo herdeiro de Pelé. O diário destaca que o camisa 10 foi recebido como um dos grandes nomes da história. O evento, aliás, teve mais importância do que o cruzamento entre Real Madrid e Manchester City, pelo playoff final desta edição da Champions League.

Ainda na capital espanhola, o “Marca” lembrou que Neymar chorou em um dos retornos mais emocionantes de todos os tempos.

Jogador do Barcelona de 2013 a 2017, Neymar também chamou a atenção na Catalunha. Principal jornal esportivo da região, o “Mundo Deportivo” também focou sua nota no choro do atacante ao reencontrar a Vila Belmiro, palco onde deu os primeiros passos no futebol, obteve muitas conquistas e chamou a atenção da Europa.

Já o Sport chamou Neymar de “Príncipe de Santos”. No entanto, lembrou que o camisa 10 nunca chegou a ser rei e enfatizou que a Arábia Saudita tirou o seu sorriso. Por lá, de fato, ele teve lesões e não se divertiu em campo quando atuou pelo Al-Hilal.

Na França, onde Neymar defendeu o Paris Saint-Germain de 2017 a 2023, o “L’Équipe”, pelo menos na versão eletrônica, não mencionou o evento na Baixada Santista. A última notícia envolvendo o craque é o anúncio oficial do Peixe, na última quinta-feira (30).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.