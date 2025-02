Briga entre torcedores de Santa Cruz e Sport deixa feridos

O clima de guerra tomou conta do Clássico das Multidões. As torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport entraram em conflito, neste sábado (1), na véspera da partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto foi marcado por cenas de violência e vandalismo nas ruas de Recife. Dessa forma, o conflito deixou ao menos 12 pessoas feridas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os confrontos aconteceram nos Bairros da Madalena e Torre, além do entorno do Estádio do Arruda, na Zona Norte da capital. Assim, cerca de 700 policiais foram mobilizados para a operação. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as vítimas foram encaminhadas com vida ao Hospital da Restauração (HR), na região central.

O clássico entre Santa Cruz e Sport pode definir o novo líder do Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz lidera com 10 pontos, enquanto o Sport, que subiu para a elite do futebol brasileiro em 2025, é o terceiro colocado, com 9. Dessa forma, a vitória vale a liderança.

Pedido de cancelamento do clássico

Entre os feridos, alguns ficaram em estado grave. O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (PSDB), pediu ao Governo do Estado e à Federação Pernambucana de Futebol o cancelamento da partida. Entretanto, o mandatário da federação, Evandro Carvalho, confirmou o clássico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.