Brasiliense, Gama e Samambaia ganham na rodada do Candangão 2025

Os jogos da quarta rodada do Campeonato Candango delimitaram ainda mais as brigas de cada clube na primeira fase. Vencedores nos duelos do fim de semana, Brasiliense, Gama e Samambaia se firmaram na luta por classificação às semifinais. Com resultados adversos ao planejado, Ceilandense, Real Brasília e Legião seguem no atoleiro da disputa contra o rebaixamento para a segunda divisão da próxima temporada do futebol local.



No sábado (1/2), dois empates frustram os planos das equipes. No Serejão, Ceilandense e Real Brasília ficaram no 1 x 1, mesmo placar de Sobradinho e Capital, no Defelê. No Bezerrão, o Gama venceu confronto direto de G-4 pelo placar magro: 1 x 0. No domingo (2/2), no Abadião, o resultado se repetiu para o Brasiliense contra o Ceilândia. O Jacaré, agora, é o único com 100% de aproveitamento. No Bezerrão, o Samambaia protagonizou a maior diferença numérica e bateu o Legião, por 4 x 0.

O jogo dos desesperados da quarta rodada do Candangão, no Serejão, deixou Ceilandense e Real Brasília no mesmo atoleiro de antes de a bola rolar. A partida não embalou ofensivamente. Mesmo assim, o Dragão abriu o placar com o zagueiro Igor Carmino. Companheiro de posição, Vinícius empatou para o Leão do Planalto. O ponto somado, no entanto, manteve as equipes na parte inferior da tabela: estão à frente somente do ainda zerado Legião.No Defelê, Sobradinho e Capital também tiveram problemas para deixar a partida mais dinâmica, mesmo precisando de um resultado positivo para ficarem no bolo da luta por G-4. Matheusinho abriu o placar para o Coruja, mas Pipico decretou a igualdade ainda no primeiro tempo. O time tricolor segue fora do G-4 da elite local, enquanto o alvinegro ficou ainda mais distante dos quatro primeiros: agora, está sete pontos atrás do Ceilândia.No primeiro duelo de G-4 da quarta rodada do Candangão, o Gama apresentou uma evolução no futebol e bateu o Paranoá, por 1 x 0. O lance foi curioso: Daniel Costa quase marcou olímpico, mas a bola desviou no meio do caminho e arbitragem assinalou o tento, contra, para o zagueiro Dedé. O resultado fez o alviverde ultrapassar a Cobra Sucuri e ficar na segunda colocação. A equipe azul e dourado estacionou no terceiro lugar.Outro jogo de xadrez valendo melhores posições dentro do G-4 reuniu Ceilândia e Brasiliense. Sempre forte defensivamente, o Gato Preto teve problemas em âmbito ofensivo e pouco incomodou o Jacaré. O time amarelo foi mais letal e, com golaço de João Santos, venceu a partida, por 1 x 0. Os três pontos conquistados deixam a equipe de Taguatinga como a única com 100% de aproveitamento e a liderança. O alvinegro caiu para a quarta posição.O Bezerrão recebeu a partida mais movimentada em termos de bola na rede. Ao bater o Legião, por 4 x 0, o Samambaia se distanciou de qualquer problema com rebaixamento e se aproximou do G-4 do torneio local: ainda em sexto, o Cachorro Salsicha surge três pontos atrás do Ceilândia. Atolado na última colocação, o Leão do Rock não tem pontos somados e, sequer, colocou a bola na rede. O time laranja é o único sem gols no Candangão. Dois gols foram de Vitor Xavier e, os outros, contra.