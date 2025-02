São Paulo se prepara para maratona de quatro jogos em nove dias

O São Paulo se prepara para uma verdadeira maratona nas próximas semanas. Por causa da primeira rodada atrasada do Campeonato Paulista, já que estava nos Estados Unidos para disputar a FC Series, o Tricolor Paulista terá que fazer quatro partidas em nove dias. Assim, Luis Zubeldía e sua comissão técnica já traçam a melhor logística para evitar desgastes e lesões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A “maratona” de jogos começa nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Mirassol, no Morumbis. No sábado, o São Paulo encara o Bragantino, fora de casa. Em seguida, o Tricolor terá dois jogos em casa, contra Inter de Limeira e Velo Clube. Contudo, por conta de um show da artista Shakira, no dia 13, no estádio do clube, os embates vão acontecer no Mané Garrincha, em Brasília.

A tendência é de que o Tricolor permaneça no Distrito Federal entre os dois jogos para evitar maior desgaste ao elenco. Afinal, por conta do pouco tempo entre as partidas, a comissão técnica busca uma logística favorável para ajudar na recuperação do elenco.

“Paulista você conhece melhor que eu. O Paulista é chuva, gramados complicados, sintéticos ou com muito barro, pesados. Veremos como chegarão os jogadores na segunda-feira. Se houver algum problema muscular… O Enzo Diaz teve um inconveniente, um choque. Temos que ver segunda-feira, como chegarão os jogadores. São 12 jogos para somar a maior quantidade de pontos”, disse Zubeldía, após o clássico contra o Santos.

O Tricolor entrou em campo com seus principais jogadores em três dos cinco jogos que teve no Campeonato Paulista: venceu dois (Guarani e Corinthians) e perdeu para o Santos. Com os reservas, empatou com o Botafogo-SP e venceu a Portuguesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.