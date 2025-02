Motorista morre após ficar preso em carro durante alagamento em SP

Um motorista de aplicativo morreu afogado após ficar preso no carro durante um alagamento na noite de sábado (1°/2) na Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima tinha 50 anos.

O motorista tentou passar por uma rua alagada, o que ocasionou uma pane no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O passageiro do veículo conseguiu sair pela porta traseira. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita no 42° Distrito Policial.

Ao todo, 18 pessoas morreram por causa das chuvas de verão desde dezembro no estado. A Defesa Civil de São Paulo renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, com acumulados expressivos previstos até quarta-feira (5/2).

O gabinete de crise instalado no estado também será prorrogado até quarta, funcionando presencialmente das 14h às 22h. A intenção é continuar o monitoramento da situação e coordenar ações emergenciais.

As regiões mais afetadas incluem o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, a capital e a Região Metropolitana de São Paulo, além da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba.

