Fala de Cristiano Ronaldo repercutiu mundialmente nas redes sociais

Acostumado a se cercar de polêmica, Cristiano Ronaldo promoveu um debate que atiçou o mundo esportivo mundial. O astro português afirmou com veemência ter sido o “jogador mais completo que já existiu”, intitulando-se, portanto, como o melhor da história. Em sua análise, o craque levou em considerações nomes como Pelé, Maradona e Messi.

“Sinceramente, nunca vi ninguém melhor que eu. Creio que sou o jogador mais completo que existiu.Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido e forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo”, disse em entrevista ao programa espanhol “La Sexta”.

Evidente que a fala do astro repercutiu nos quatro cantos das redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais citados no ‘X’. As réguas que definem debates entre maiores/melhores traçou debates calorosos entre internautas do mundo inteiro.

“O melhor da história sou eu. Ponto final. Os números dizem isso”, completou CR7.

Um internauta prontamente saiu em defesa do astro. “Se ele não achar isso, quem vai achar? Está certo mesmo”. Outro retrucou: “Messi e Pelé nunca precisaram se autoafirmar. Já ganham reconhecimento como maiores de todos os tempos”.

“Pelé chutava de esquerda, direita, cabeceava, tinha drible, passes, jogava de meia, centroavante, ponta. Fazia gols de falta com as duas pernas, um cavalo fisicamente, saltava mais alto e até era melhor na ajuda na marcação. Mais completo em que?”, questionou um santista.

“Um alvoroço absurdo depois de um jogador que já decidiu praticamente TUDO que disputou. Tem mais gols depois dos 30 que vários jogadores fizeram na carreira e ainda busca o recorde que ninguém bateu: 1000 gols. Ele não mentiu”, defendeu outro.

O debate, como dito, não se concentrou apenas entre brasileiros. Um torcedor do Boca Juniors também deu sua opinião sobre: “Entrou no reino da loucura. Eu entendo. Preparou-se a vida inteira, superando outros, para ficar lembrado como 5º maior da história”.

“Como mais completo? Messi tem mais gols marcados com a pena esquerda, com a perna direita, tem mais gols de falta, de bola parada. Tem mais Copa do Mundo. Posso listar mais e mais e mais. É um fazedor de barulho que tem muita sorte de ser comparado a Messi”, rebateu outro.

