Flamengo busca projeto de "longevidade" com Filipe Luís

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo tem atuações expressivas e já conquistou dois títulos em apenas 18 partidas. Diante dos elogios dos jogadores, o jovem treinador vem ganhando espaço e se consolida cada vez mais no Ninho do Urubu. A nova gestão sempre avaliou Filipe como fundamental no processo de resultado esportivo por conhecer o clube como um todo: da base até o profissional. Assim, um projeto de estabilidade e longevidade é forte para aumentar ainda mais a identificação com o clube.

Filipe Luís chegou a atuar com a maioria dos jogadores dentro de campo, como Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta entre outros. Em coletiva após conquista da Supercopa do Brasil, o treinador destacou a conexão com o elenco. É um dos principais fatores para estabilidade do ex-jogador no Flamengo.

Além disso, o comandante toca o futebol ao lado do diretor José Boto, que ainda se adapta à cultura brasileira. O diretor português conversa bastante com o treinador e jogadores, mas, principalmente, sobre assuntos extra-campo. Isto também pode ajudar na ligação entre diretoria e comissão técnica.

Vontade

Além da vontade da diretoria, Filipe Luís, afinal, também já expressou o desejo de permanecer muito tempo no clube da Gávea. O contrato do treinador vai até o final de dezembro de 2025.

“Eu não tenho nenhum interesse em sair, quero ficar muito tempo no Flamengo. Já falei para o presidente quando a gente se conheceu e conversamos. Sou um cara que tenho um objetivo profissional e mais nada. Eles me deram todas as ferramentas para eu trabalhar e me desenvolver. Me dão esse time incrível que eu tenho na mão, não posso pedir mais nada. Para esse torcedor, pode ter certeza de que, antes de eu querer sair, o torcedor vai querer que eu saia”, disse o técnico após a conquista do Flamengo.

Estilo de jogo

Com Filipe Luís, o Flamengo voltou a jogar de forma similar de Jorge Jesus, com agressividade e posse de bola. Filipe, afinal, sempre procurou ter uma postura ofensiva nos jogo, o que pede a torcida rubro-negra. As atuações de Filipe Luís são promissoras. Um contraste com as atuações com o técnico Tite.

Por fim, Filipe Luís chegou ao seu 14º título pelo Flamengo na sua trajetória dentro do clube, como atleta e, agora, treinador. Como jogador do Flamengo, o então lateral ergueu dez troféus: duas Libertadores (2019 e 2002); dois Brasileiros (2019 e 2020); duas Supercopas (2020 e 2021); dois Cariocas (2020 e 2020), além de uma Copa do Brasil (2022) e uma Recopa Sul-Americana (2020). Ele também acumula outras duas conquistas nas categorias de base: Copa Rio Sub-17 e Copa Intercontinental Sub-20.