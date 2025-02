Copa do Brasil: Ceilândia e Capital conhecem rivais na primeira fase

Na tarde desta sexta-feira (7/2), os 80 clubes que disputarão a primeira fase Copa do Brasil de 2025 conheceram os adversários para a largada no torneio nacional. Os times foram divididos em oito potes, do A ao H, com as chances de cruzamentos pré-definidas. A cerimônia encaminhou os primeiros 40 confrontos e o chaveamento para a segunda fase da competição. Os representantes do Distrito Federal terão duelos contra paranaenses e cariocas, como mandantes.

Na chave seis, o Ceilândia enfrentará o Coritiba (PR), enquanto o confronto do Capital será com a Portuguesa (RJ), na chave sete. Se avançar, o Gato Preto medirá forças contra o vencedor de Maranhão ou Ferroviária, ambos do Ceará. O Coruja, em caso de sucesso, pega quem avançar de Porto Velho e Cuiabá. Os confrontos serão em jogo único. Agora, os times de melhor ranking não terão mais a vantagem no empate. Caso de igualdade no placar, a disputa irá para os pênaltis.

As partidas da primeira fase serão marcadas nas janelas de 19 e 26 de fevereiro, restando apenas o detalhamento oficial da tabela da competição por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Como os jogos são nos meios de semanas, não haverá influência na tabela do Campeonato Candango, outra competição na qual Ceilândia e Capital estão envolvidos nos primeiros meses da temporada 2025.

Ao fim das duas primeiras fases, 20 clubes vão se juntar a outros 12 classificados previamente à terceira fase. Atual campeão da competição, o Flamengo é um dos garantidos na etapa mais adiante. Além do rubro-negro carioca, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Bahia e Cruzeiro também estão garantidos graças ao posicionamento final na última edição do Brasileirão. Santos (campeão da Série B), Paysandu (Campeão da Copa Verde) e CRB (vice-campeão da Copa Nordeste) completam o grupo.

Os duelos da primeira fase

Chave 1

Asa x Atlético-GO

Jequié x Retrô

Chave 2

Tuna Luso x Sampaio Corrêa

Boavista x CSA

Chave 3

União-MT x Vasco

Barcelona-RO x Nova Iguaçu

Chave 4

Humaitá x Operário-PR

CSE x Tombense

Chave 5

Pouso Alegre x Athletico-PR

Guarany x Altos

Chave 6

Ceilândia x Coritiba

Maracanã x Ferroviário

Chave 7

Porto Velho x Cuiabá

Capital x Portuguesa-RJ

Chave 8

Sergipe x Ceará

Parnahyba x Confiança

Chave 9

Maringá x Juventude

União-TO x América-RN

Chave 10

Concórdia x Ponte Preta

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

Chave 11

São Raimundo x Grêmio

Barcelona x Athletic

Chave 12

Maranhão x Vitória

Santa Cruz-RN x Náutico

Chave 13

Sousa x Red Bull Bragantino

Oratório x São José

Chave 14

Operário-MS x Criciúma

Grêmio Sampaio x Remo

Chave 15

Cascavel x América-MG

Votuporanguense x Aparecidense

Chave 16

Inter de Limeira x Vila Nova

Rio Branco VN-ES x Amazonas

Chave 17

Tocantinópolis x Atlético-MG

Independência x Manaus

Chave 18

Trem x Brusque

Olaria x ABC

Chave 19

Águia de Marabá x Fluminense

Dourados x Caxias

Chave 20

Operário-MT x Sport

Rio Branco-ES x Novorizontino

