"Efeito Neymar" faz Santos superar mais um rival paulista no Instagram

O Santos alcançou a marca de 7.1 milhões de seguidores no Instagram e assumiu a terceira colocação de clubes brasileiros mais populares na rede social. Com esta ascensão, o Peixe ultrapassou o seu rival Palmeiras, que tem 7.048 milhões de seguidores e já havia desbancado o São Paulo recentemente.

Este crescimento se justifica porque o Alvinegro Praiano soube aproveitar o poder midiático de Neymar. No caso, a partir do momento em que a possibilidade do retorno do craque ao Brasil passou a ser mais plausível, quando rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 27 de janeiro. Com isso, o perfil do Santos saiu de 3.7 milhões de seguidores para 4.3 milhões em somente dois dias.

Após a concretização da volta do Peixe, no dia de sua apresentação, no dia 31 de janeiro, o clube ganhou cerca de 790 mil seguidores em cerca de 24 horas. Ao assumir a terceira posição dos clubes mais populares do Instagram, atrás apenas do Corinthians, com 13 milhões de seguidores, e Flamengo, com 21,5 milhões.

Camisa usada por Neymar em sua reestreia pelo Santos vai à leilão

A camisa de Neymar, usada em seu retorno ao Santos, já está disponível para leilão. O item foi preparado para jogo e vestido pelo craque na última quarta-feira (05), na Vila Belmiro, durante a partida contra o Botafogo-SP. Neymar utilizou a peça enquanto estava no banco de reservas e durante o aquecimento antes do intervalo. Dessa maneira, ele autografou a camisa, que agora pode ser adquirida em um leilão online realizado pela MatchWornShirt, empresa referência em itens exclusivos de futebol.

Aliás, além da camisa de jogo, a empresa disponibilizou outra peça especial. Trata-se de uma camisa temática criada para a apresentação de Neymar, com a icônica frase “Eu vou mas… eu volto!”, autografada por ele. A frase ficou marcada em 2013, quando o craque deixou o Santos.