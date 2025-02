CPI das Apostas avaliou possibilidade de pedir indiciamento de Luiz Henrique

Luiz Henrique. Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 21 de Setembro de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral N.. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - (crédito: Vitor_Silva)

No relatório final da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que solicitou o indiciamento de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, também foi analisada a possibilidade de incluir Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, na lista. Contudo, a comissão decidiu não indiciar o atleta.

A investigação da comissão confirmou que Bruno Tolentino realizou um pix de R$ 30 mil para Luiz Henrique em 6 de fevereiro de 2023. O próprio Bruno reconheceu que a transferência, mas disse que se deu para o pagamento de dívidas pessoais e não teve qualquer relação com apostas.

O pagamento foi feito enquanto Luiz Henrique ainda jogava pelo Betis, poucos dias após receber um cartão amarelo em uma partida do Campeonato Espanhol. As informações sobre a investigação foram publicadas pelo portal Uol.

Os indiciamentos

Além de Bruno Tolentino, a CPI também indiciou o empresário William Pereira Rogatto, conhecido como “Rei do Rebaixamento”, que foi preso pela Interpol em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele é acusado de manipulação de resultados de futebol e campeonatos. Durante seu depoimento à CPI, Rogatto admitiu a manipulação de jogos no Brasil e afirmou ter lucrado cerca de R$ 300 milhões com esquemas relacionados ao rebaixamento de times.

Por fim, o empresário Thiago Chambó Andrade permanece sob investigação na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás. Ele está preso por ser acusado de cooptar jogadores para adulterar resultados de partidas de futebol.

A votação do relatório final está previsto para esta quarta-feira (12), mas há discussões sobre estender a duração para possibilitar a extradição de William Rogatto. Os indiciados só se tornarão réus caso o Ministério Público e a Justiça aceitem os indiciamentos.

