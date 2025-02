Neymar inaugura casa em Santos e economiza com helicóptero

O astro concluiu o investimento em mais uma mansão, agora no Morro Santa Terezinha, em Santos, e deixará de ir ao CT Rei Pelé de helicóptero – economizando consideravelmente, por sinal. O camisa 10 da Vila inclusive já estreou o novo lar junto à Bruna Biancardi, que compartilhou um registro da primeira noite em suas redes sociais.

O jogador deixou Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e se mudou para Santos nesta semana. A mansão fica localizada em uma área nobre da cidade e de acesso mais exclusivo, em um condomínio de luxo no Morro, também habitado por Pelé. Atualmente, os atacantes Tiquinho Soares e Soteldo vivem no local.

“Primeiro dia na casinha nova”, escreveu o astro. Bruna, por sua vez, compartilhou um registro da mesa de jantar posta.

A residência

Bem como outros imóveis do camisa 10, como no Guarujá ou em Santos mesmo, a residência esbanje luxo. A vista privilegiada conta uma varanda composta por sofás e área de confraternização com vista para o mar. Para se ter ideia, uma mansão de 2800 m² no condomínio pode ser vendida por até R$ 35 milhões.

A sala do imóvel é composta por paredes de vidro, que permitem uma vista mais ampla para orla da praia, além de uma decoração interna sofisticada. O local ainda conta com um extenso jardim e piscina com borda infinita na área externa.

Gastos de Neymar com helicóptero

Como estava morando em Mangaratiba, no Rio, o astro se deslocava ao CT Rei Pelé em viagens diárias – de ida e volta. O consumo médio de combustível para o trajeto, de acordo com o ‘ge’, varia de 240 a 350 litros. Levando em conta que o preço do litro está na média de R$ 8 a R$ 10, o deslocamento custava de R$ 2.400 a R$ 3.500 mil reais.

O camisa 10 fazia viagens de ida e volta, ou seja, gastava em média R$ 7 mil por viagem somente para abastecer o helicóptero. A primeira atividade do reforço santista no CT Rei Pelé ocorreu no dia 4 de fevereiro, sendo assim, estima-se que tenha arcado com cerca de R$ 28 mil – considerando, jogos e folga.