Copa Verde: Brasiliense tenta chegar às semis pela quarta vez na história

O Brasiliense tem em mãos a oportunidade de voltar a brilhar no cenário nacional. Às 20h desta quinta-feira (13), no estádio Serejão, em Taguatinga Norte, o Jacaré recebe o Vila Nova-GO pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde com o objetivo de sacramentar uma estatística positiva. O serviço de streaming Dazn transmite.

Em toda a história que tem com a Copa Verde, o Brasiliense possui um retrospecto positivo. Ao todo, são nove participações. Só ficou de fora de três edições. Em 2020, levantou a taça após superar o Remo-PA, nos pênaltis. Além disso, já havia chegado às semifinais em duas outras oportunidades. Em 2014, ficou pelo caminho diante do rival local, Brasília. Em 2022, acabou eliminado pelo próprio Vila Nova, vice-campeão daquele ano.

Dessa vez, a missão, portanto, é chegar à fase em questão pela quarta vez na história. O feito seria de grande importância para a temporada do time amarelo. Em 2024, falhou na tarefa de garantir calendário cheio para 2025. A eliminação nas semifinais da última edição do Candangão custou caro. Diante do Capital, acabou derrotado em ambos os jogos de ida e volta.

Na quarta divisão nacional, a última chance também desceu pelo ralo. Diante do Retrô-PE, nas quartas de final, acabou eliminado nos pênaltis. Pela primeira vez desde 2017, não terá na agenda própria os compromissos pela Série D e Copa do Brasil.

O carimbo no bilhete para disputar o torneio mais sustentável do país veio através da posição no ranking de clubes da CBF. Com a 58ª posição, o Jacaré garantiu a classificação como o time mais bem posicionado do DF. Agora, é o único representante da cidade na competição. Em decorrência justamente do ranking, já estava assegurado na disputa da segunda fase. Depois de eliminar o Ceilândia no primeiro round, o Capital avançou para enfrentar justamente o Brasiliense. Da marca da cal, melhor para a equipe do Serejão: 5 x 3.

"Nós sabíamos da importância de nos manter vivos nessa competição. Esse ano, infelizmente, o torcedor do Brasiliense passa por um momento atípico, com a equipe fora da Série D. Por isso, vamos fazer todo o possível para irmos o mais longe possível aqui na Copa Verde", disse o goleiro Matheus Kayser, goleiro da equipe, após a classificação diante do Coruja.

"Sim, o confronto diante do Vila Nova será difícil. Já tive a felicidade de jogar lá, e sei da dificuldade que é, da pressão, da força da torcida. Serão dois jogos complicados, mas sei que estamos prontos. Vamos trabalhar para ter bastante constância durante o jogo de ida diante da nossa torcida, e garantir um bom resultado para buscar a classificação lá em Goiânia", complementou o arqueiro.

O Vila Nova, enquanto isso, é o líder do Campeonato Goiano. Em nove rodadas disputadas, possui 18 pontos. A campanha é fruto de cinco vitórias, três empates e uma derrota. Na Copa Verde, o Tigrão também começou a caminhada nas oitavas de final. Da mesma forma, eliminou o Luverdense nos pênaltis. Ao contrário do rival, no entanto, jamais foi campeão. Ao todo, soma três vices. Em 2024 e em 2022, caiu para o Paysandu. Em 2021, perdeu para o Remo.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima