Flamengo contrata joia brasiliense de 10 anos: conheça João Gabriel

João Gabriel no CT do Flamengo - (crédito: Divulgação )

A descoberta de Lionel Messi pelo Barcelona, aos 13 anos, em Rosário, na Argentina, desencadeou uma cruzada à caça de jovens talentos pelos quatro cantos do planeta bola. O Distrito Federal está entre os mapas da mina. Celeiro de Lúcio e Kaká, campeões da Copa do Mundo em 2002; dos medalhistas de ouro Felipe Anderson (Rio-2016) e Reinier (Tóquio-2020); e dos centroavantes Washington e Dimba, primeiro e segundo maiores artilheiros na história do Campeonato Brasileiro, com 34 e 31 gols, respectivamente, a capital do país acaba de colocar na vitrine das divisões de base do Flamengo um candidato a prodígio.

Aos 10 anos, João Gabriel dos Santos Lima foi pinçado pelos scouts rubro-negros enquanto disputava a IberCup World — Torneio Internacional de Futebol Infantil — pelo Iate Clube de Brasília, em São Paulo. O evento reúne as melhores academias de futebol de diversas nações do mundo.

As habilidades de João para o futebol o acompanham desde a primeira infância. A paixão dos pais (Gisele Santos e Rafael Thiago) pelo esporte contribuiu. Aos quatro anos, João Gabriel dava sinais do talento com a bola e sentia vontade de jogar a todo tempo. Quando fez cinco, o casal decidiu que era a hora de colocá-lo em uma escolinha de futsal. João Gabriel treinava na Arte Líder, em Ceilândia, e chamou a atenção nos torneios da idade dele disputados na cidade.

Nascido em 2015, João Gabriel recebeu convite para disputar um campeonato pelo Madureira, time de futebol de campo de Ceilândia. A família e o garoto toparam. Campeão, foi chamado para fazer um teste para compor o elenco do Iate Clube de Brasília. Dedicado, passou no teste. Paralelamente, começou a treinar em uma das escolinhas franqueadas do Cruzeiro Esporte Clube, em Ceilândia.

A oportunidade de arrumar as malas e trocar a vida em Brasília pelo Flamengo surgiu ao se inscrever no torneio em São Paulo. Despertou o interesse do São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Fluminense. A escolha pelo Flamengo foi fácil. A proposta apresentada à família agradou e o desejo de jogar no clube do coração prevaleceu. Com aprovação direta, teve uma semana de experiência no clube, em agosto de 2024.

"Estou muito feliz por ser contratado pelo Flamengo. É a realização de um sonho! Sabia do interesse de outros clubes, mas sempre dizia aos meus pais que era no Flamengo que eu queria jogar e, graças a Deus, deu tudo certo", festeja a promessa ao Correio.

Para a mãe, Gisele Santos, a mudança impactou a família. "Como toda mãe, a nossa alegria é ver o nosso filho realizando sonhos. Eu fico imensamente feliz com essa oportunidade de ver o João Gabriel no Flamengo. Sei da alegria que ele está sentindo, da realização dele como jogador. Mesmo de longe, estarei torcendo, vibrando e rezando para que ele seja sempre muito feliz e realizado", afirma.

A paixão pelo Flamengo vem da mãe. A inspiração em campo é o uruguaio De Arrascaeta. João Gabriel joga na posição de um dos ídolos. O outro é Vinicius Junior. O jogador eleito melhor do mundo pela Fifa desembarcou na Gávea aos 10 anos, a mesma idade do brasiliense.

O contrato de João Gabriel é de um ano. A família recebe ajuda de custo, escola particular, psicólogo, pedagogo, médico, dentista e outros benefícios de atleta do clube.

Estilo

João Gabriel é achado de um ex-jogador do DF. Aposentado, o ex-centroavante Jonhes Santos trabalha como um dos scouts do Flamengo na Região Centro-Oeste, seguia os passos do menino e o recomendou ao clube. "Nós o acompanhamos há um tempo em Brasília, ele sempre se destaca", elogia olheiro, em entrevista ao Correio.

"Ele tem as características de um meia moderno. Não é aquele meia de velocidade que costuma jogar de extremo, mas é um jogador que marca e tem potencial de finalização boa de média distância. Pode jogar de oito ou como 10. Obviamente, é muito novo. Com o tempo, pode se moldar. Mas as características dele hoje se encaixam muito nessas funções e agradaram muito".

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Nível de Neymar nos primeiros jogos no Santos começa a preocupar

Nível de Neymar nos primeiros jogos no Santos começa a preocupar Esportes Garro faz forte desabafo antes de duelo contra o Santos: ‘Vivi um momento cruel’

Garro faz forte desabafo antes de duelo contra o Santos: ‘Vivi um momento cruel’ Esportes Felipe Andrade, do Fluminense, embarca para ser emprestado ao Houston Dynamo

Felipe Andrade, do Fluminense, embarca para ser emprestado ao Houston Dynamo Esportes Sequência de clássicos define vida do Vasco no Carioca