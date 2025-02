Choque-Rei: Fora de campo, estádios recebem altos negócios

Fora do campo, estádio do Palmeiras segue tendência de espaços para negócios - (crédito: Foto: Divulgação )

choqueO Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque neste domingo (16/2) em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. E se dentro de campo a disputa expõe diferentes táticas de jogo, fora do gramado ambos os clubes seguem a mesma tendência comercial. Afinal, tanto o Verdão como o Tricolor utilizam os estádios como ambientes para múltiplos negócios. Assim, fora das quatro linhas de um dos maiores clássicos do futebol, os clubes oferecem outras atrações. Entre elas, restaurantes, estúdios de tatuagem, espaços para festas e serviços estéticos.

O Allianz Parque, arena construída e administrada pela WTorre, palco da disputa neste domingo, tem vários restaurantes de alta gastronomia. Nagairô, Braza e La Coppa são geridos pela GSH, empresa do ramo alimentício, responsável pelo catering do estádio palmeirense.

“Os palcos do futebol brasileiro se transformaram em locais multifuncionais, com lugares temáticos que melhoram a experiência do fã. Atualmente, os torcedores têm a oportunidade de vivenciar uma experiência completa, onde não só assistem aos jogos, mas também desfrutam de conforto e opções gastronômicas sofisticadas”, afirma Mark Zammit, CEO da GSH.

Os homens que querem cuidar da beleza também encontram espaço no Allianz Parque. Afinal, a casa palestrina tem barbearia. o Camarote Fanzone, no estádio Alviverde, tem serviço de tatuagem, administrado pela Soccer Hospitality, empresa especializada em espaços premium no esporte.

Palmeiras e São Paulo seguem mesma tendência nos estádios

A mesma empresa, por sinal, também mantém um estúdio de tatuagem no Camarote dos Ídolos, no Morumbis, a casa do São Paulo FC. Esse ambiente , tanto no Allianz como no Morumbis, também oferece – além de tattoo – diversos benefícios para os torcedores, como open bar, open food, música ao vivo, vista privilegiada para o campo e presença de ex-jogadores.

“Nosso objetivo é proporcionar aos torcedores uma experiência única e totalmente exclusiva, oferecendo um espaço que combine conforto e entretenimento. Buscamos ações inéditas, com shows de música ao vivo, estúdio de tatuagem, alta gastronomia, entre outras formas de agradar aos fãs”, afirmou Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Também no Morumbis, uma parceria com a Cia Athletica disponibiliza treinamentos com uma vista privilegiada do gramado. Assim, o local tem musculação, aulas de ritmos, alongamentos, mma, spinning, yoga, entre outras atividades.

O jogo entre Palmeiras e São Paulo será neste domingo (16/2), às 18h30, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.