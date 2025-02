Prorrogada: CPI sobre manipulação de jogos tem novo prazo e aguarda julgamento de Lucas Paquetá

O Senado Federal prorrogou o prazo final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a manipulação de resultados e apostas esportivas para o dia 1º de abril. A ampliação ocorreu a partir da solicitação do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), responsável pela condução do caso, e oficializada pelo presidente da Casa Davi Alcolumbre.

A comissão aguarda novos desdobramento, como o julgamento de Lucas Paquetá, previsto para o mês que vem, e a extradição de William Rogatto para apresentação do relatório final – elaborado pelo senador Romário (PL-RJ). O empresário é conhecido por seu envolvimento com esquemas de manipulação de resultados.

O pedido pela prorrogação também se deu pela ausência de quórum nas reuniões programadas inicialmente para semana passada. Instalada em abril de 2024, a CPI apura denúncias sobre manipulação de jogos no futebol e investiga participações de atletas, dirigentes e empresas.

Audiência de Lucas Paquetá

O brasileiro de 27 anos, afastado das atividades desta quarta-feira, 19, por lesão, tem audiência marcada para março perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA). O meia do West Ham responderá por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da equipe na Premier League.

Acusações formais da entidade inglesa indicam que o meia teria forçado cartões em quatro jogos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Lucas Paquetá, por sua vez, negou veementemente o caso e se declarou inocente das denúncias.

“Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e trata de algo extremamente sério para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa”, dizia um trecho do comunicado.

Extradição de William Rogatto

Preso pela Interpol em Dubai desde novembro, o empresário admitiu lucro no valor de R$ 300 milhões com manipulação de resultados. Rogatto se responsabilizou, ainda, pelo rebaixamento de 42 clubes do futebol nacional.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) relatou à Agência Senado que a expectativa é que o empresário seja extraditado para o Brasil até a primeira quinzena de março.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.