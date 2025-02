Esquenta da rodada #8: Veja detalhes dos jogos pelo Candangão 2025

O Capital do artilheiro do torneio Matheuzinho (E) e do atacante Matheus Anderson (D) receberá o Ceilândia, no Defelê, em um dos principais jogos da rodada - (crédito: Gustavo Roquete/Capital)

Oposição entre indisciplinados. Possível prévia das semifinais. Ensaio do VAR por encomenda. Assim o Candangão 2025 coloca em cartaz a penúltima rodada da primeira fase do próprio curso. A jornada está marcada para começar neste sábado (22), às 16h, com duas partidas simultâneas. No domingo, outros três jogos encerram a sequência. Apenas onze compromissos separam o fim da primeira fase das semifinais. O jogo a mais diz respeito a um duelo atrasado. No Estádio JK, Capital e Brasiliense ainda se enfrentarão. O confronto acontecerá no próximo dia 27. Inicialmente, estava marcado para a sexta rodada.

Com transmissão da Record, Paranoá e Real Brasília abrem o tira-teima no Defelê com uma série de nuances. Até aqui, são as equipes menos fiéis ao fairplay no campeonato. O Cobra Sucuri acumula 24 cartões no total. São 21 amarelos e três vermelhos, segundo levantamento feito pelo Correio. O Leão do Planalto tem número ainda maior. São 30 advertências. Estão divididas entre 25 amarelos e cinco vermelhos. A estatística pode terminar como decisiva.

A poucos jogos do fim, o torneio é acirrado. O cartão vermelho é o quarto critério de desempate em situações de igualdade. O amarelo, enquanto isso, é o quinto. As equipes estão em extremos distintos na tabela de classificação. Lutam, porém, por objetivos bem determinados. O Paranoá é o quinto colocado. Com 12 pontos, um a menos do que o quarto Capital, e a quatro de distância para os terceiro e segundo colocados Gama e Brasiliense, segue com chances reais de classificação. O Real luta para não cair. É o 9º, com dois pontos, mesma pontuação do 8º Ceilandense.

A partida também marcará a estreia do sistema de arbitragem de vídeo, o VAR, no torneio doméstico. Os dois jogos das semifinais e da decisão também contarão com o sistema de vídeo. Por falar em Jacaré e Periquito, o principal clássico local também será atração. No Estádio Serejão, os clubes se enfrentam pela 75ª vez na história em meio a um retrospecto equilibrado. O Brasiliense soma 28 vitórias diante do adversário. O Gama, enquanto isso, tem 24. Do montante total, 22 acabaram empatados.

As duas agremiações caminham a paços largos pela confirmação de uma vaga nas semifinais. Em segundo e terceiro lugar, possuem a mesma pontuação. O time amarelo, além de um jogo a menos, leva vantagem nos critérios de desempate. É o único invicto na competição até aqui. O alvinegro é o líder do campeonato, com 18 pontos. O Capital é o quarto. Tem 13 pontos, além de um jogo a menos. As duas partidas, marcadas para encerrar a rodada, servem como uma "prévia" das semifinais. Caso a competição se encerrasse hoje, o quarteto seria responsável por compor o pelotão de classificados à próxima fase.

Capital e Ceilândia reprisam a decisão do último torneio doméstico. Dessa vez, voltam a se enfrentar no Estádio JK. O último encontro entre as equipes por lá acabou com goleada para o Coruja: 5 x 1. Posteriormente, resultados distintos tomaram forma. Na final da edição de 2024 do Candangão, melhor para o Gato Preto. Neste ano, pela Copa Verde, sucesso para o Tricolor. Na primeira fase, se deu melhor após cobranças de pênaltis e avançou.

A rodada também poderá definir os rebaixados. Além da dupla Real Brasília e Ceilandese, o Legião também sofre forte risco de queda. Na lanterna, possui apenas um ponto. Caso qualquer um dos três tropece e veja o Sobradinho somar pontos, terá confirmado o descenso.

Sábado (22 de fevereiro)

16h

Samambaia x Ceilandense - Estádio Serejão

Paranoá x Real Brasília - Estádio Defelê

Domingo (23 de fevereiro)

10h

Sobradinho x Legião - Estádio Defelê

16h

Capital x Ceilândia - Estádio JK

Brasiliense x Ceilândia - Estádio Serejão

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima