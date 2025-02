Regulamento polêmico do Paulistão mantém emoção até a última rodada

O regulamento do Campeonato Paulista — com os oito classificados definidos pelas lideranças do quatro grupo e não pela pontuação geral ao fim das 11 rodadas — é controverso, mas, ao menos, garantiu bastante emoção para a última jornada de partidas. Neste domingo (23/2), todos os clubes cumprem os oito compromissos finais, simultaneamente às 18h30, com alguns ainda metas pendentes. Palmeiras e Santos, por exemplo, não presença confirmada no mata-mata.

O caso mais curioso é o do alviverde. Se o modelo de classificação fosse a pontuação geral, os palmeirenses teriam a vaga confirmada. Mas, como está em terceiro no Grupo D, o time do técnico Abel Ferreira precisa vencer o Mirassol, no Estádio Maião, e secar a Ponte Preta diante do Bragantino, no Moisés Lucarelli. Há algo para consolar o nervosismo palmeirense: o Massa Bruta também precisa ganhar para chegar às quartas de final do Paulistão — e, até mesmo, eliminar o Santos no mesmo grupo.

"Vou partilhar meu sentimento. É frustrante estar com 20 pontos e poder ser eliminado. Essa é a frustração. Decidimos que deveríamos dividir o grupo, arriscamos o que tínhamos que arriscar, podemos fazer 23 pontos e ficar fora. Temos no sangue o querer ganhar novamente, mas estamos a uma altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar", desabafou Abel Ferreira, técnico palmeirense.

O Santos não tem muito a reclamar e vive um cenário inverso. Líder do grupo B, o Peixe também brigaria por vaga no sistema de pontuação geral — está, por exemplo, cinco pontos atrás do Palmeiras na classificação. Mas, graças ao sistema de avanço ao mata-mata pelas posições nas chaves da primeira fase, o alvinegro depende um resultado positivo, contra a rebaixada Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, para avançar à próxima etapa de disputa do Paulistão.

Classificados às quartas de final do Estadual com rodadas de antecedência, Corinthians e São Paulo apenas cumprem tabela, mas com importâncias diferentes na vida dos rivais. O tricolor pega o São Bernardo, no Primeiro de Maio, e até poderia atrapalhar o Palmeiras. No entanto, como o alviverde não passa o líder Bernô nos critérios de desempate, o jogo perdeu força. O Timão está em direção oposta e o duelo contra o Guarani, na Neo Química Arena, interessa, e muito, ao Santos. Se o alvinegro tirar pontos do Bugre, o Peixe estará na sequência do torneio.

"Nós fizemos nosso trabalho, dependemos de nós, do nosso processo. Não será jogo fácil em Limeira. Tive como referência o Palmeiras. Eles perderam por 3 x 0, mas é o time intenso e que vende caro o jogo. Temos que ser sérios, não podemos permitir neste momento ter um tropeço", explicou o técnico do Peixe, Pedro Caixinha.