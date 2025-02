Brasília Basquete derrota Pinheiros por 72 x 70 em duelo emocionante

Lucas foi mais uma vez um dos destaques da vitória do Brasília Basquete no duelo com o Pinheiros, no NIlson Nelson - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Com virada no terceiro quarto, o Brasília Basquete venceu a quarta partida consecutiva no NBB na noite desta quarta-feira, no Ginásio Nilson Nelson, contra o Pinheiros, por 72 x 70. Os brasilienses ficaram atrás nos dois períodos iniciais da disputa acirrada com os paulistas. Os extraterrestres conseguiram a recuperação na reta final em um lance lance livre do norte-americano Anton Cook, tranquilizando a torcida na arena.

O duelo de ontem contou com um retorno importante para a equipe do Brasília Basquete: o ala Daniel Von Haydin voltou às quadras após passar oito jogos fora se recuperando de uma lesão no joelho direito. A vitória contra o Pinheiros embala os candangos. Esse é o melhor retrospecto do time brasiliense desde a volta para a competição, na temporada de 2018/2019.

A quarta vitória na competição deixa os brasilienses em terceiro lugar no NBB na comparação entre os aproveitamentos de cada equipe. O líder Minas e o vice-líder Flamengo só jogarão nesta sexta-feira. A partida contra o Pinheiros foi a última do Brasília neste mês. Os candangos retornam depois do carnaval apenas em 14 de março contra o Pato Basquete, no Paraná, às 19h30.

O destaque da partida para os donos da casa foi o ala-armador Gemadinha. Ele teve o melhor desempenho com 20 pontos e quatro assistências. Ressalva também para Von Hadyin com sete rebotes e Aton Cook, marcando 14 na noite de ontem e sendo o garçom do time, com oito assistências. Do lado da equipe do Pinheiros, vale menção a Pacheco, com 21 pontos anotados e quatro assistências no confronto. O Brasília Basquete segue embalando para os playoffs, a fase decisiva da temporada na caça ao principal título do basquete nacional.

O jogo

A partida começou com a equipe do Pinheiros sendo mais ofensiva em quadra. Para o Brasília Basquete, a dificuldade estava em converter as cestas de três pontos, atrás na parcial, foram três tentativas sem sucesso. Com 14 x 8 no marcador para a equipe paulista, Gemadinha marcou o primeiro de fora da área para diminuir a desvantagem. O americano Cook fez a alegria da torcida presente no ginásio. O ala acertou duas cestas de três seguidas. Porém, no arremesso de dois pontos marcado por Reynan, o Pinheiros finalizou o primeiro tempo na frente: 21 x 19.

No segundo período, os visitantes abriram seis pontos da equipe candanga. Os destaques ficaram para Sloan e Da Silva, protagonistas pelo lado do Pinheiros. Na alteração do técnico Dedé, saiu Pedro com a nove, para a entrada do Von Haydin para aproveitar assistência de Gemadinha e acertar o arremesso de dois pontos, buscando se aproximar dos paulistas. No último lance do jogo, Guilherme recupera a bola e marca para o Brasília. Mas os pontos não foram suficientes e o Pinheiros terminou outro período com a vantagem. 43 x 40.

A volta para o terceiro quarto deixou o Brasília mais ofensivo no jogo. Apostando no trio Gemadinha, Cook e Von Haydin, pela primeira vez, ficaram à frente com 50 x 49. O jogo ficou equilibrado entre as equipes, finalizando o terceiro tempo com 58 x 57 para os candangos. O último quarto foi bem disputado entre os times. A reta final pegou fogo, estava tudo igual (70 x 70) e a torcida ia à loucura no ginásio Nilson Nelson. No lance livre, Cook marcou duas vezes para consagrar a vitória do Brasília Basquete na noite desta quarta-feira . Fim de jogo: 72 x 70.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima