Novela x futebol: Globo monta esquema especial para evitar vexame histórico para Record

Os reveses recentes para o futebol na Record deixaram marcas e lições à TV Globo, que já se prepara para evitar um vexame histórico neste mês. A emissora estudou mudanças pontuais para as últimas semanas de exibição de ‘Mania de Você’, novela das nove, a fim de impossibilitar um impacto negativo e inédito para o canal na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do país.

‘Mania de Você’ tem média geral de 21 pontos na Grande São Paulo e ainda não conseguiu superar o maior fracasso da história do horário no canal. A novela “Um Lugar ao Sol” marcou 30 pontos em quase todos seus últimos 20 capítulos, com média melhor à atual. A Record, em contrapartida, tem atingido recordes atrás de recordes com a transmissão do Paulistão 2025.

Leia também: São Paulo emite nota repudiando data da semifinal contra o Palmeiras

Na próxima segunda-feira, 10, a Record transmitirá o clássico de ida entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Paulistão. Já o decisivo, que garantirá classificação à final do torneio, será disputado no dia 27 de março – data do penúltimo capítulo da trama global.

Estratégia da Globo

A primeira ação se baseia em iniciar a exibição pontualmente às 21h20, ou seja, minutos antes do clássico paulista. A estratégia dois será posta em prática a partir do início da partida, em que a Globo deixará de acionar os intervalos comerciais previstos para o horário.

Além disso, a edição dos últimos capítulos tem recebido uma atenção especial. O canal vai explorar cada vez mais a atuação de Chay Suede no papel de Mavi – tido como prioridade máxima devido à preferência do público. A coluna ‘F5’ informa, ainda, que há um clima geral de lamentação nos bastidores da trama.

Derrota humilhante

A Record atingiu a assombrosa média de 17,7 pontos de audiência na transmissão do clássico Corinthians x Santos, no dia 12 de fevereiro. O número representou o recorde de exibição desta edição do Campeonato Paulista para emissora – deixando, inclusive, a concorrente Globo ‘comendo poeira’ com a novela das nove.

Leia também: Jornal cita resistência interna em prós e contras da hipotética transferência de Neymar ao Barcelona

Além da média de 17,7 pontos, a transmissão do clássico ainda teve um pico de 19,7 e participação de 30,1% sobre o número de TVs ligadas (share) na Grande São Paulo. O recorde anterior somava 15,2 pontos com share de 24% – referente ao clássico São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Paulistão. Dados da ‘Kantar Ibope Media’ indicam que o canal superou em quase dois pontos a Globo, que teve média de 16,1 pontos de 21h37 às 23h37. O SBT, por sua vez, ficou com 2,9 entre o mesmo período.