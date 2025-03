Santos nunca ficou fora de uma final de Paulistão com Neymar

O Santos segue se preparando e focado para o duelo contra o Corinthians no próximo domingo (09/3). As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. E mais do que nunca, o Peixe aposta na categoria de Neymar para chegar à decisão.

Contudo, diferente do que se espera o torcedor, o camisa 10 carrega não só sua habilidade habitual, mas também uma superstição. Isso porque o Santos nunca ficou fora de uma final de Campeonato Paulista quando tinha Neymar em seu elenco.

Neymar disputou o Paulistão de 2009 a 2013 e em todas as ocasiões o Peixe chegou a final. Nas cinco finais de Paulistão disputadas com o craque, o Santos conquistou três títulos (2010 contra o Santo André, 2011 contra o Corinthians e 2012 contra o Guarani) e amargou dois vices, ambos para o Corinthians, em 2009 e 2013.













O Santos continuou chegando às finais do Paulistão em 2014 (vice para o Ituano), 2015 (campeão contra o Palmeiras) e 2016 (campeão contra o Audax), mas já sem Neymar. Contudo, após esta sequência de oito decisões seguidas, o Peixe ficou sete anos sem chegar à finalíssima, encerrando o jejum no ano passado, mas ficando com o vice contra o Palmeiras.

Agora, o Peixe tenta voltar a decisão novamente e manter a escrita com Neymar. O atacante também mira conquistar um título neste retorno ao clube. Após eliminar o RB Bragantino nas quartas de final, o Santos agora terá pela frente o Corinthians, justamente o maior algoz do craque. Caso consiga a classificação, o Alvinegro Praiano vai encarar Palmeiras ou São Paulo na grande decisão.