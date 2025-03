Dorival Júnior convoca Neymar para enfrentar a Colômbia em Brasília

A última exibição de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira foi contra o Uruguai, em 17 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias, no Estádio Centenário, em Montevidéu - (crédito: Vitor Silva/CBF)

Quinhentos e seis dias depois da última exibição, Neymar está de volta à lista de convocados da Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, os escolhidos para os duelos contra a Colômbia no próximo dia 20, no Mané Garrincha, em Brasília, e 25, diante da Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar não entra em campo com a amarelinha desde a derrota por 2 x 0 para o Uruguai em 17 de outubro de 2023 no Estádio Centenário, em Montevidéu. De volta ao Brasil depois do longo processo de recuperação e de uma passagem frustrada pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, o craque vive um bom momento no Santos. Protagonista da classificação do time para as semifinais do Campeonato Paulista, acumula uma sequência de sete jogos com a camisa do Peixe. Fez três gols e deu três assistências.

"Ninguém precisa falar a respeito daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência. Mas também entendemos que a capacidade e a qualidade de um jogador como esse acabam sendo um condicionante para que ele possa superar qualquer situação que venha acontecer dentro de uma partida", afirmou Dorival Júnior no início da entrevista coletiva desta quinta-feira. "É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa no nosso grupo. Estávamos aguardando, é a primeira oportunidade que temos ele à disposição. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que possamos dar segurança para que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele vive", analisou.

Dorival Júnior fez apenas um pedido: "Não criemos expectativa altíssima, jogando toda responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos equilíbrio e regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, mas também para os nossos adversários. Eles terão uma Seleção Brasileira muito bem preparada e em condições de fazer dois jogos importantíssimos nesse momento e fundamentais para nossa classificação", acrescentou.

O treinador afirmou como pretende utilizar Neymar na Data Fifa. "Ele já atuou em duas partidas por 90 minutos no Santos. Em algumas dessas, ele foi poupado nos momentos finais. Vai depender muito da sequência que ele vai ter agora, a maneira que ele vai se apresentar aqui. Vamos analisar a maneira que ele está", ponderou. O craque voltará a campo no fim de semana contra o Corinthians pelas semifinais do Campeonato Paulista. Se o Peixe avançar, Neymar terá mais dois compromissos pela final do Estadual.

Dorival Júnior fez uma projeção da sequência nas Eliminatórias. "Eu acredito que estamos vindo de um processo de recuperação nas Eliminatórias. Temos uma forma de avaliar todos eles desde a primeira apresentação. É natural que não estejamos satisfeitos até esse momento. Muita coisa pode acontecer, acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas quatro partidas, acredito que já mostramos um nível superior ao que foi apresentado. Confio no trabalho que esta sendo desenvolvido por todos nós. Não duvido que faremos grandes clássicos", afirmou o comandante da Seleção Brasileira.

O diretor de seleção Rodrigo Caetano justificou a escolha de Brasília para receber a partida contra a Colômbia. "Pela ótima condição do estádio Mané Garrincha. Tenho certeza que teremos uma boa atmosfera para enfrentar a Colômbia", afirmou. O grupo ficará na capital de 17 a 24 de março e só viajará para a Argentina na véspera do clássico. As atividades no DF serão no Bezerrão, no Gama, e no Mané Garrincha.

"Sobre a pré-lista, quero fazer alguns esclarecimentos. O trabalho realizado pela comissão técnica em escolher 52 nomes tem como objetivo nos precaver em relação às substituições, pelo risco de precisar trocar algum jogador", justificou Rodrigo Caetano.

CONVOCACOS

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Flamengo)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wesley (Flamengo)

Vanderson (Monaco)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Murillo (Nottingham Forest)

Volantes e meias

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Matheus Cunha

Neymar (Santos)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Agenda

16/3 - Início da apresentação dos jogadores em Brasília

17/3 e 18/3 - Treinos no Bezerrão (Gama)

19/3 - Treino no Mané Garrincha

20/3 - Brasil x Colômbia (Eliminatórias)

21/3 - Treino em Brasília (Bezerrão ou Mané Garrincha)

22/3 - Treino em Brasília (Bezerrão ou Mané Garrincha)

23/3 - Treino em Brasília (Bezerrão ou Mané Garrincha)

24/3 - Treino em Brasília e viagem para Buenos Aires

25/3 - Argentina x Brasil (Eliminatórias)

26/3 - Liberação do elenco