Bola parada vira arma no Santos e impulsiona participação de gols de Neymar

“Bola parada ganha jogo”. A frase é mais um dos inúmeros clichês no futebol, mas, no Santos, virou ensinamento. Afinal, nos últimos dois jogos, o Peixe marcou cinco gols através de cobranças de escanteio ou falta, reforçando o bom trabalho realizado no dia a dia do CT Rei Pelé.

Na última rodada da primeira fase do Paulistão, contra a Inter de Limeira, o Santos marcou os três gols da partida a partir de escanteios cobrados por Neymar. Um deles sendo o primeiro olímpico da carreira do craque. Nas quartas de final, contra o RB Bragantino, o camisa 10 marcou de falta e também cobrou um escanteio que resultou no gol de João Schimdt.

A bola parada também aumentou o número de participações em gol de Neymar desde seu retorno ao Brasil. Ao todo já são seis, sendo cinco saindo ou de falta, pênalti ou escanteio. Apenas o passe para Guilherme marcar na vitória por 3 a 1 contra o Água Santa saiu com a bola andando.

“Time campeão é isso. Bola parada decide jogo, a gente sabe disso. Todo mundo que estuda futebol sabe que bola parada ganha jogo. O nosso time vem mostrando isso”, disse Neymar, após o jogo contra o RB Bragantino.

Trabalho especial da comissão técnica do Santos

Dos 22 gols do Santos no Paulistão, dez foram marcados de bola parada ou originados de escanteio ou lateral. A responsabilidade por ensaiar estas jogadas são Pedro Malta e José Pratas, membros de confiança da comissão técnica de Pedro Caixinha.

“Bola parada não é minha responsabilidade. Se não a equipe técnica não tem representatividade, não tem valor naquilo que trabalha, não tem processo de co-liderança. Obviamente que, se as coisas não correrem bem, seja defensivamente ou ofensivamente, o responsável serei sempre eu. Mas os principais responsáveis pelas bolas paradas ofensivas são o Pedro Malta e o José Prata. São eles que apresentam, analisam e treinam. Eu apenas procuro enquadrar naquilo que são os conteúdos do treino”, disse Caixinha.

Assim, o Santos espera que a bola parada siga fazendo a diferença no Paulistão. Próximo jogo do Peixe será no domingo (09/3), às 18h30, na Neo Química Arena, contra o Corinthians, pela semifinal do Estadual.

