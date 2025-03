Flamengo lança coleção de camisas de inverno: ‘Nós’

Flamengo e Braziline, empresa do segmento têxtil, lançaram uma coleção de uniformes de inverno para o Rubro-Negro. A coleção chama-se “Nós” e busca celebrar “os ensinamentos que atravessam gerações. Os nós que conectam o passado, o presente e o futuro”. As primeiras peças da coleção já podem ser encontradas nas lojas oficiais do clube.

A coleção de inverno do Flamengo é composta por 72 peças e tem como objetivo provocar uma reflexão sobre o ritmo acelerado do mundo moderno e a busca constante por respostas imediatas. Inspirada na valorização da sabedoria ancestral, a coleção se destaca por elementos que remetem a texturas da cestaria e artes indígenas, trazendo um olhar para as raízes culturais que moldam nossa sociedade.

“Estamos muito orgulhosos desta nova coleção porque ela representa valores que são a essência do torcedor do Flamengo: união, ancestralidade e força. As peças ficaram lindas e, com certeza, vão encatar os torcedores. Depois de 29 anos de parceria, é simbólico que a coleção se chame “NÓS”, afirmou Carlo Mossi, diretor de negócios da empresa.

Das 72 peças, 35 são masculinas, 20 femininas e 17 infantis unissex. Além do Flamengo, outros clubes brasileiros licenciados pela Braziline, como Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Cruzeiro, também receberão novas peças neste período.

