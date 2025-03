Adolescente de Brasília busca lugar ao Sol em torneio de força e agilidade nos EUA

Por Roberta Leite*

O processo seletivo para a competição mundial começa e a jovem brasiliense Jady Repezza, de 14 anos, está de olho no prêmio. O Crossfit Open ocorre anualmente e tem como objetivo descobrir o homem e a mulher mais bem condicionados do mundo. As provas classificatórias começaram em 27 de fevereiro e se estendem até a próxima segunda-feira (17/3). A seleção tem diversas etapas: a primeira dura três semanas. A fase se desenvolve de forma on-line, na qual os participantes enviam vídeos realizando os movimentos solicitados, que serão analisados.

Após aprovados, os atletas passam para as semifinais que também ocorrem de forma remota, de 1º a 4 de maio. As finais, de 21 a 24 de agosto, serão realizada presencialmente nos Estados Unidos. Visando o tão sonhado topo do pódio, Jady está se preparando desde 2024. "Todo ano é uma preparação, durante o ano todo", comenta.

Com uma competição de alto nível no radar, Jady conta como é a rotina de treinos, uma vez que precisa conciliar os estudos com a prática esportiva. "Principalmente agora que estou em semana de provas... De manhã, eu vou para a escola; à tarde, eu estudo; e treino, à noite”, conta Jady.

A rotina intensa, no entanto, não amedronta a jovem atleta, que se sente motivada pelo desafio. "Esse processo da competição é bem difícil, acaba que eu fico muito sobrecarregada, ainda mais em semana de provas. Fico sobrecarregada, mas eu gosto. Tenho a sensação de dever cumprido”, diz a competidora.

Jady Repezza, atleta de crossfit (foto: Arquivo pessoal)

O crossfit é composto pela junção de levantamento de peso, ginástica, atletismo e movimentos de outros esportes, como o remo estático e a corrida. Atualmente, a jovem recebe ajuda de profissionais especializados para a realização dos treinos de maneira correta e saudável. Entre eles, está Ana Carolina Dias, que trabalha com Jady há um ano.

A treinadora é responsável por verificar como foram os campeonatos passados e por preparar Jady para as futuras competições. Carol conta que este ano ocorreram dois torneios com prazos parecidos, gerando uma maior intensidade nos treinos. A rotina exige disciplina e maturidade, porém, ressalta que é preciso dosar a cobrança sobre uma atleta adolescente. “Tem cobrança, claro, mas é necessário utilizar sempre formas que não a prejudique”, diz Carol.

Inspiração vem de berço



A história de Jady com o crossfit começou após observar o pai, Eduardo Repezza, e a madrinha, Paula Amidani, realizando a prática. Aos 11 anos, ela começou a fazer aulas e, aos 13, iniciou nas competições profissionais. Em 2023, estreou em torneio de equipe, de três pessoas, e finalizou em terceiro lugar. Após isso, optou por competir sozinha na categoria 'teens', que é dividida entre atletas de 14 a 15 anos e de 16 a 17 anos.

Além do pai e da madrinha, Jady tem outro grande exemplo esportivo. Jordana Saldanha, 45, mãe de Jady, foi lutadora profissional de Kung Fu por mais de 15 anos. Com vida ativa, Jordana sempre incentivou a filha na prática de esportes, mas nunca a obrigou. “Embora eu tenha sido uma atleta, nunca forcei a Jady a competir. Ela mesma que escolheu o esporte”, diz.



*Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito

