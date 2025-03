Mídia espanhola revela motivo para recusa de Mbappé em cobrar pênalti perdido por Vini Jr

Mbappé pede para Vini Jr. cobrar o pênalti no tempo regulamentar da classificação do Real Madrid - (crédito: Foto: Reprodução)

O Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid num roteiro característico do time merengue em Champions League. Poderia até ter sido mais fácil caso Vini Jr. tivesse convertido a penalidade na etapa final do tempo regulamentar ou se Mbappé, responsável por sofrer o pênalti, se colocasse à disposição para cobrá-lo – algo que não ocorreu. Mas ai não seria Real Madrid.

Os atuais campeões tiveram algumas chances de impedir o desgaste de uma decisão de pênaltis, mas não o fizeram. A oportunidade mais clara ocorreu na etapa final, após Mbappé realizar uma ótima jogada individual antes de ser derrubado dentro da área pelo zagueiro Clément Lenglet. O francês, então, se abdicou de cobrar a penalidade e a deixou sob responsabilidade de Vinicius Júnior.

“O Real ganhou um pênalti, mas Kylian Mbappé não estava bem. Ele lutou com as dores no tornozelo e com uma unha do pé que está saindo. Ele disse a Vinicius: ‘Não estou com vontade de bater, não me sinto pronto’. E saiu andando. Vini pegou a bola e cobrou, mas subiu demais”, disse o repórter Guillem Balague, da ‘LaLiga TV’.

Balague ainda completou: “Mbappé permanece como batedor de pênalti designado”. Depois, o francês assumiu a responsabilidade de abrir as cobranças e converteu sua penalidade com maestria.

“Houve uma troca típica de palavras duras no túnel após a partida, mas nada diferente do que acontece habitualmente. Tudo normal”, completou o repórter.

Pênalti desperdiçado por Vini Jr.

Vinicius deixou o campo ainda na prorrogação para entrada de Endrick e, portanto, não participou das cobranças finais. A substituição, segundo o jornal Marca, deixou dividendos para Carlo Ancelotti.

O atacante brasileiro desperdiçou seu primeiro pênalti em jogos oficiais com a camisa do Real Madrid. Agora, o camisa 8 mantém um aproveitamento de 87,5% com sete cobranças convertidas em oito oportunidades.

Classificação Real Madrid

O Atlético incendiou a partida antes mesmo do primeiro minuto, com um gol aos 26 segundos de clássico. O placar agregado se manteve empatado em 2 a 2 por todo tempo regulamentar e prorrogação até que a vaga às quartas de final fosse decidida nos pênaltis.

Mbappé, Jude Bellingham e Valverde marcaram em cobranças bem colocadas até o chute de Lucas Vazquez parar nas mãos de Oblak.

Julian Alvarez converteu seu pênalti para o Atlético de Madrid, mas o VAR interferiu após identificar dois toques na bola. Portanto, a cobrança acabou descartada.

Houve uma duvida entre Endrick e Rudiger para quinta cobrança do Real. Segundo Ancelotti, a feição do brasileiro deixou claro que ele não teria condições e, assim, Toni anotou o da classificação.