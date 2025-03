Augusto Melo diz que vai à Conmebol reclamar de cera do Barcelona-EQU

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, prometeu ir à Conmebol para reclamar da cera feita pelo Barcelona-EQU, na última quarta-feira (12/3). Os equatorianos perderam para o Timão por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas avançaram para a fase de grupos da Libertadores e eliminaram os brasileiros da competição. Contudo, a demora para repor a bola para jogo, foi um assunto muito questionado pelo Alvinegro ao fim da partida.

Na visão do mandatário, o uruguaio Esteban Ostojich adotou uma postura permissiva com os jogadores da equipe equatoriana. Além disso, os poucos minutos de acréscimos no segundo tempo incomodaram o Timão.

“Futebol é isso. Infelizmente um tem que ganhar. O que fico chateado também é a forma como a arbitragem agiu. Vamos na Conmebol e vamos falar disso, vamos reclamar disso Essa regra tem que mudar urgentemente, não pode um jogador cair na área, pedir a maca e na hora levantar, por exemplo. O juiz não faz nada, não toma atitude”, disse Augusto Melo.

Com o resultado, o Corinthians deu adeus à Libertadores antes mesmo da fase de grupos. Entretanto, a equipe, por ter caído na terceira fase prévia do torneio, conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Antes, o Timão tem outra competição na cabeça. No próximo final de semana, o Alvinegro inicia as finais do Campeonato Paulista, onde vai disputar o título Estadual contra o rival Palmeiras.

“Não estamos aqui reclamando que foi injusto. Temos uma final e o Corinthians vai se reerguer, tenho certeza disso”, finalizou Augusto Melo.