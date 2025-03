João Fonseca elimina Gaston diante de Andre Agassi e vai às semifinais

Pé-quente: a lenda do tênis Andre Agassi cumprimenta João Fonseca antes do triunfo do brasileiro contra Gaston nas quartas de final. - (crédito: Reprodução/Instagram/@atpchallengertour)

João Fonseca está nas semifinais do Challeger de Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira, o brasileiro de 18 anos derrotou o francês Hugo Gaston por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e enfrentará o japonês Kei Nishikori por um passaporte para a finalíssima. O torneio é um ensaio do carioca para o ATP 1000 de Miami, na Flórida, a partir de terça-feira.

“Consegui desempenhar um grande tênis hoje. Dei tudo de mim. O meu adversário poderia ter virado a partida, mas eu mantive o foco durante todo o duelo”, afirmou João Fonseca depois da partida. Ele fez uma projeção para Miami. “Primeiro, a semifinal. Quero pensar jogo a jogo. O próximo torneio começa somente na terça-feira”, afirmou. Experiente, Kei Nishikori é atualmente o número 76 no ranking da ATP e será o adversário mais forte até agora, no Arizona.

O triunfo diante de Hugo Gaston teve uma presença ilustre na plateia. O astro Andre Agassi prestigiou o duelo. Lenda do tênis, o estadunidense conquistou oito Grand Slams na carreira. Ele assumiu o protagonismo no cara ou coroa antes do início do confronto.

No primeiro set, João Fonseca abriu 4/1 e passou a administrar a vantagem até encerrar o período em 6/4. Hugo Gaston mostrou-se mais resistente no segundo set. Perdia por 2/1 depois de o brasileiro quebrar um serviço do francês e deslanchar até o novo triunfo por 6/4.

João Fonseca vive um ano especial. No início deste ano, alcançou a segunda rodada no Australian Open como estreante no Grand Slam. Em Buenos Aires, conquistou o título do ATP 250. Exausto, não passou da primeira fase no Rio Open. Em Indian Wells, ele caiu na segunda fase. Em Phoenix, ele figura entre quatro melhores e está a um jogo da final.