João Fonseca vence alemão Struff e vai às quartas de final em Phoenix

João Fonseca está nas quartas de final do Challenger de Phoenix, Arizona. Na madrugada desta sexta-feira, o carioca de 18 anos eliminou o alemão Jan-Lennard Struff, número 46 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, e está entre os oito melhores do torneio disputado nos Estados Unidos. A participação no torneio serve de ensaio para a participação do carioca no Master 1000 de Miami, a partir do próximo dia 18, na Flórida. O próximo adversário é o francês Hugo Gaston nesta sexta, a partir das 23h.

O carioca iniciou a partida com uma atuação arrasadora no primeiro set. O número 1 do país e 80 no ranking da ATP quase impôs um pneu ao adversário por 6/1. O adversário saiu atrás, empatou em um game, mas, na sequência, João Fonseca acelerou o jogo e matou o set com autoridade. O germânico chegou a ser o número 21 do mundo e ficou surpreso.

O segundo set foi equilibrado. Jan-Lennard Struff trocou games com João Fonseca até abrir 4/2 no período. Quando o set se encaminhava para o alemão, o brasileiro reagiu, empatou em 4/4, porém o germânico reagiu novamente en encerrou o segundo em 6/4.

Leia também: Bahia elimina Boston River e avança à fase de grupos da Libertadores

A parcial não intimidou João Fonseca. Ele voltou concentrado para o terceiro set, confirmou próprio serviço, quebrou o de Jan-Lennard Struff e abriu 2/0. A intensidade agradou ao público. Os pontos do carioca eram comemorados pelo público, em Phoenix. O brasileiro abriu 3/0, mas o alemão mostrava-se resistente e insistia em encostar no placar. João Fonseca sustentou o set e fechou em 6/3.

João Fonseca vive um ano especial. No início deste ano, alcançou a segunda rodada no Australian Open como estreante no Grand Slam. Em Buenos Aires, conquistou o título do ATP 250. Exausto, não passou da primeira fase no Rio Open. Em Indian Wells, ele caiu na segunda fase. Em Phoenix, ele figura entre os oito melhores e começa a sonhar com o título.