Capital e Ceilândia empatam no jogo de ida da semifinal do Candangão

Gato Preto e Coruja vão definir a vaga na final do Candangão no próximo sábado, no Estádio JK - (crédito: @parizfotos/Ceilândia)

Reproduzindo o confronto da final do Campeonato Candango de 2024, Ceilândia e Capital se enfrentaram na tarde deste domingo (16/3), pelo jogo de ida da semifinal do torneio local. Com 1.232 torcedores presentes no Estádio Abadião, o Gato Preto e o Coruja empataram por 1 x 1, deixando a decisão para o jogo de volta, no próximo final de semana. Pelo lado alvinegro, o atacante Felipe Clemente abriu o placar da partida. No segundo tempo, foi a vez de Richardson empatar para os tricolores.

Como teve desempenho melhor na primeira fase do Candangão, o Capital carrega a vantagem de empatar na soma dos dois jogos da semifinal. Assim, o Coruja joga por qualquer nova igualdade para chegar à final do torneio local pela segunda temporada consecutiva. Para manter vivo o sonho de bicampeonato, o Ceilândia terá a obrigação de vencer o jogo fora de casa. A partida de volta será no próximo sábado (22/3), às 16h, no Estádio JK.

O jogo

A partida começou com os dois times se estudando. Sem muitas chances, a equipe do Capital procurava formas de furar a defesa adversária. Aos sete minutos, porém, quem chegou ao gol foi o Ceilândia. Danilo trabalhou a bola pela lateral esquerda e, no cruzamento, encontrou Felipe Clemente para finalizar e fazer o primeiro do jogo. A chance de empate do Coruja veio de um escanteio. Na cobrança de Rodriguinho, o atacante Wallace Pernambucano tentou o cabeceio, mas mandou para fora, sem perigo para o goleiro Sucuri.

O domínio passou a ser todo dos donos da casa. Quando o relógio marcava 26 minutos, o atacante Valter Bala roubou a bola no meio do campo e desceu para o ataque, encontrando o meia Timbó, que finalizou com um chute rasteiro. O tricolor tentava infiltrar a defesa do Ceilândia. Apostava, principalmente, nas bolas aéreas, porém, sem mexer no placar. Na reta final, Matheus Silva, pela esquerda, cruzou a bola de encontro ao camisa nove Pernambucano. No cabeceio, colocou o Sucuri para fazer a defesa. Sem muitas emoções, o jogo foi para o intervalo.

No segundo tempo, a partida começou mais fria no Estádio Abadião. As equipes criaram poucas chances de perigo. Peça importante no jogo, Valter Bala achou um contra-ataque para o time do Ceilândia. Na jogada entre Euller e Clemente, a bola sobrou para Diego Bolt atirar na meta adversária, mas sem sucesso de marcar. Com uma crescente do Capital no jogo, o time aproveitava o apoio da torcida tricolor presente para colocar ofensividade dentro das quatro linhas. Na insistência, veio o empate. Aos 38 minutos, Matheus Silva lançou dentro da área e Richardson subiu para cabecear para a rede, incendiando os torcedores no estádio.

Ficha técnica

Campeonato Candango — semifinal (ida)

Ceilândia 1 x 1 Capital

Data e horário: Domingo, 16 de março de 2025, às 16h30

Local: Estádio Abadião, Ceilândia, Brasília

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistente 1: Lehi Sousa Silva

Assistente 2: Lucas Costa Modesto

VAR: Rodrigo Batista Raposo

Público: 1.232 pessoas

Renda: R$ 8.810,00

Ceilândia

Sucuri; Diego Bolt, Euller, Mingoti e Danilo; Lagoa (Pedro Bambu), Lucas Silva e Timbó (Menezes); Kennedy (Nando), Clemente (Diogo) e Valter Bala (Milla). Técnico: Adelson Almeida.

Gol: Felipe Clemente

Cartão amarelo: Nando, Diego Bolt e Danilo

Capital

Reynaldo; Vinícius, Richardson, Éder Lima e Matheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho (Maycon) e Robert (Romarinho); Rikelmi (Juninho Carpina), Matheus Anderson (Deysinho) e Wallace Pernambucano (Kauan). Técnico: Marcelo Cabo.

Gol: Richardson

Cartão amarelo: Vinicius

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz