Estes são os grupos da Copa Sul-Americana 2025

O sorteio desta segunda-feira (17/3), na sede da Conmebol, definiu os oito grupos da Sul-Americana 2025. O Corinthians caiu no grupo mais complicado. Afinal, enfrentará dois times tradicionais. São eles: América de Cali, da Colômbia, Huracán, da Argentina, e Racing, do Uruguai.

O Fluminense, por sua vez, enfrentará o Once Caldas, campeão da Libertadores de 2004. Atlético-MG, atual vice-campeão do maior torneio das Américas, e Cruzeiro estão em grupos teoricamente mais tranquilos de avançar e não terão jogos na altitude. Já o Vasco, que retorna à competição após cinco anos, enfrentará o Lanús, da Argentina, no Grupo G.

O Vitória terá pela frente uma pedreira. Afinal, seu rival é o Defensa y Justicia, campeão da edição de 2020. Apenas o campeão de cada grupo avança de fase. Enfim, o Grêmio deve ter dificuldades contra o forte time do Santa Fe, além de enfrentar o Runa e o Godoy Cruz, da Argentina.

Estes são os grupos da Sul-americana-2025

Grupo A – Independiente-ARG, Guarani-PAR, Nacional Potosi-BOL e Boston River-URU.

B – Defensa y Justicia-ARG, Universidad Católica-EQU, Cerro Largo-URU e Vitória.

C – América de Cali-COL, Huracán-ARG, Racing-URU e Corinthians

D – Grêmio, Godoy Cruz-ARG, Deportivo Luqueño-PAR e Atletico Grau-PER

E – Cruzeiro, Palestino-CHI, União de Santa Fe-ARG e Runa-EQU

F – Fluminense, União Española-CHI, Once Caldas-COL e São José-BOL

G – Lanús-ARG, Vasco da Gama, Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER

H – Atlético-MG, Caracas-VEN, Cienciano-PER e Desportes Iquique-CHI.

O Racing, da Argentina, é o atual campeão do torneio, afinal, venceu o Cruzeiro na grande decisão no ano passado e ganhou vaga na LIbertadores deste ano. Mas os maiores vencedores são: Athletico-PR, Boca Juniors, Independiente, Independiente del Valle e LDU, todos com dois títulos, cada.

REGULAMENTO

A fase de grupos irá de 2 de abril a 28 de maio. Nesta fase, o primeiro colocado avança às oitavas. Mas o segundo colocado irá jogar um playoff contra o terceiro colocado de algum dos oito grupos da Libertadores.

