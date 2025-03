Em Brasília desde sábado, Colômbia vê James falar em aposentadoria

James Rodriguez desembarcou no último domingo na capital do país e fez check in na concentração no Setor Hoteleiro Norte - (crédito: Twitter/James Rodriguez)

Quarta colocada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com um ponto a mais do que o Brasil, a Colômbia começou a se apresentar em Brasília no último sábado Todos os convocados pelo técnico Néstor Lorenzo estão na capital, inclusive as estrelas James Rodríguez (León) e Luis Díaz (Liverpool). Hospedada no Grand Mercure, Setor Hoteleiro Norte, a delegação faz treinos secretos no CT do Brasiliense e tem atividade aberta programada apenas para o Mané Garrincha na véspera da partida desta quinta-feira contra o Brasil, às 21h45.

O goleiro David Ospina (Atlético Nacional), Juan Quintero (América de Calei), Johan Mojica (Mallorca) e Carrascal (Dínamo de Moscou) foram os primeiros a fazer check-in na capital do país. Nestor Lorenzo recebeu os convocados. James Rodríguez desembarcou em Brasília no domingo e seguiu sozinho direto para o hotel em uma van. O jogador de 33 anos esteve em campo na última sexta na derrota por 2 x 1 para o Necaxa pelo Campeonato Mexicano. O camisa 10 é o segundo maior artilheiro da seleção colombiana com 29 gols, sete atrás do recordista Falcao Garcia.

A convocação de Nestor Lorenzo tem cinco jogadores empregados no futebol brasileiro, apenas um a menos do que o elenco comandado por Dorival Júnior: Santiago Arias (Bahia), John Arias (Fluminense), Richard Ríos (Palmeiras), Rafael Borré e e Johan Carbonero, ambos do Internacional.

Uma entrevista de James Rodriguez ao jornalista Edu Aguirre no programa "Los amigos de Edu", transmitido pelo canal Mega da Espanha, repercute entre os colombianos. O artilheiro da Copa do Mundo de 2014 com seis gols falou pela primeira vez sobre a possibilidade de se aposentar da seleção.

"Gosto mais durante os hinos. Você sente essa pressão e esse sentimento que não sentirá quando terminar de jogar futebol. Sei que quando terminar de jogar futebol, vou sentir muita falta disso. É por isso que vivo cada jogo que jogo agora como se fosse o último, porque sei que o fim está muito mais perto", revelou o jogador de futebol colombiano.

O projeto inicial de James Rodriguez é jogar até os 39 anos. A maior incentivadora da sequência da carreira é a filha do craque, Salomé. "Tenho uma ideia de jogar a Copa do Mundo se tudo der certo e veremos. Se eu me sentir bem, fico mais um ano, ou dois. Se não, não, sei que minha filha vai me dizer para continuar. Ela me diz: 'Pai, você tem que jogar até os 39 anos'. Além disso, meu futebol pode me ajudar muito; meu futebol pode durar até os 39 anos. Se eu disser à minha filha em dois anos, depois da Copa do Mundo, que não vou mais jogar futebol, ela vai me matar. Por ela, eu pensaria nisso", brincou.