34ª Corrida do Fogo mantém tradição e abre 3º lote de inscrições

A 34ª Corrida do Fogo tem data marcada e promete mais uma edição histórica no Distrito Federal. Com percursos de 5 e 10km. O evento será realizado em 15 de junho, às 8h, em Brasília, reunindo milhares de participantes em uma grande celebração ao esporte, à saúde e à integração entre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a população civil, levantando a bandeira da “Qualidade de Vida no Trabalho” como tema central desta edição.



Com tradição consolidada desde 1990, a Corrida do Fogo é uma das provas de rua mais aguardadas do calendário esportivo de Brasília. O evento foi oficialmente incluído no calendário de eventos da capital pela Lei Distrital nº 4.780, de 24 de fevereiro de 2012, e ao longo das décadas tem atraído um público cada vez maior e mais engajado. Tradicionalmente, metade dos inscritos é formada por bombeiros militares, tanto da ativa quanto da reserva, e a outra metade por corredores de todas as idades e perfis, formando um ambiente de integração e espírito coletivo.

Para quem ainda não garantiu a vaga, o 3º lote de inscrições será aberto nesta quarta-feira (19/3), às 12h, com valor de R$ 160. Os dois primeiros lotes estão esgotados, o que comprova a força e o prestígio da corrida entre os atletas e amantes do esporte. O 4º lote, caso ainda haja disponibilidade, será vendido por R$ 180.



O tema “Qualidade de Vida no Trabalho” reforça o compromisso do CBMDF em promover o bem-estar dos seus profissionais e da sociedade. A Corrida do Fogo se conecta diretamente às ações da Política de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), que é referência no Brasil. Implantada pelo CBMDF em parceria com a Secretaria de Economia do DF, a política busca reduzir o estresse, prevenir o burnout e incentivar práticas saudáveis para cerca de 6 mil bombeiros militares.



Além de fortalecer a saúde dos profissionais da corporação, o CBMDF estende essa preocupação à sociedade, utilizando o esporte como ferramenta de integração, saúde e qualidade de vida. "A Corrida do Fogo vai além do esporte. Ela simboliza a nossa missão de cuidar das pessoas, começando pelos próprios bombeiros. Ao promover a qualidade de vida no trabalho, reforçamos que saúde e bem-estar são essenciais para servir melhor à sociedade”, destaca o Major Marcelo Godoy, coordenador geral da prova.



O evento é organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Centro de Capacitação Física do CBMDF. A corrida tem percursos de 5 km e 10 km.



Serviço

34ª Corrida do Fogo - CBMDF

Data: 15 de junho de 2025, 8h

Abertura do 3º lote de inscrições: 19 de março, às 12h

Inscrições:https://centraldacorrida.com. br/evento/corridadofogodf2025

Valor do 3º lote: R$ 160

Realização: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Centro de Capacitação Física do CBMDF.