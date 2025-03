Saiba o motivo pelo qual o Brasil fez sete substituições em jogo contra a Colômbia

Um detalhe em especial marcou a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia nesta quinta-feira (20), no Mané Garrincha, em Brasília. A Seleção Brasileira promoveu sete substituições na partida.

Afinal, saíram Gerson, João Pedro, Alisson, Rodrygo, Bruno Guimarães, Vanderson e Vini Jr para as entradas de Joelinton, Matheus Cunha, Alisson, Rodrygo, André, Wesley e Léo Ortiz, respectivamente.

A regra do protocolo de concussão dispõe que cada substituição por concussão permite a utilização de um “substituto adicional”. Desse modo, ambas as seleções fizeram uso do protocolo, com duas mexidas a mais para cada lado.

Pelo lado brasileiro, Alisson deixou o campo após se chocar de cabeça com o zagueiro Sánchez. A ocorrência ativa o protocolo de concussão, dando ao Brasil a oportunidade de uma sexta alteração. Contudo, como o defensor colombiano também precisou sair do jogo por concussão, a Seleção Brasileira ganhou a chance de realizar uma sétima mudança.

Isso porque a International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, estabelece que as duas equipes tenham direito a uma substituição extra em caso de o time adversário também usar o protocolo.

“Quando uma equipe fizer uma ‘substituição por concussão’, a equipe adversária poderá utilizar um substituto ‘adicional’ e receberá uma oportunidade de substituição ‘adicional’;

“Essa oportunidade adicional poderá ser usada somente para o substituto ‘adicional’ e não para um substituto ‘normal'”.

Com o gol de Vini Jr no apagar das luzes, o Brasil, enfim, retomou o caminho das vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção passa para a vice-liderança, agora com 21 pontos, quatro atrás da Argentina, próxima rival da Canarinho.

