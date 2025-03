Arthur Elias convoca seleção feminina para dois amistosos contra o EUA

O técnico Arthur Elias anunciou nesta quarta-feira (26/3), a lista com as 23 jogadoras convocadas para os dois amistosos que a Seleção Brasileira fará contra os Estados Unidos, nos dias 5 e 8 de abril. Entre o plantel das atletas escolhidas, as brasilienses Gabi Portilho e Kaká novamente figuram entre as escolhas de Arthur.

O Brasil é o atual campeão da Copa América, o treinador deve usar os amistosos como teste para a competição que se aproxima, o torneio está marcado para acontecer entre 12 de julho a 2 de agosto, no Equador. Os grupos para o torneio já estão definidos, no Grupo B, o Brasil enfrentará a Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Os dois primeiros colocados da chave se classificam para a semifinal.

De fora pela segunda vez, a atacante Marta do Orlando Pride não apareceu na lista do treinador. Arthur Elias falou sobre a preferência por convocar 14 atletas que atuam fora do Brasil, visando dar a oportunidade para as jogadoras e aproveitando o ritmo de jogo que já possuem na temporada, já que no Brasil e nos Estados Unidos o calendário começou agora.

“A convocação tem dois grandes objetivos, o primeiro é a nossa preparação para a Copa América, e o outro é a reafirmação da seleção brasileira entre as melhores seleções do mundo, para isso a gente vai enfrentar os EUA, que têm um histórico muito grande e vencedor, atual campeã olímpica. Vai ser um teste muito importante para esse grupo de atletas", explica.

Confira as convocadas:

Goleiras: Lorena, Natascha e Camila

Zagueiras: Tarciane, Isa Haas, Cacá e Lauren

Laterais: runinha, Antônia, Yasmim e Fê Palermo

Meio-campistas: Duda Sampaio, Angelina, Lais Estevam e Maris

Atacantes: Adriana, Gio Queiroz, Jheniffer, Amanda Gutierrez, Kerolin, Gabi Portilho, Ludmila e Luany