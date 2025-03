Demitido! Dorival Júnior não é mais técnico da Seleção Brasileira

Dorival Júnior se reuniu na tarde desta sexta-feira com o presidente Ednaldo Rodrigues na sede da CBF: fim do ciclo de 15 meses no cargo - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF....)

Dorival Júnior não é mais o técnico da Seleção. A decisão foi oficializada na tarde desta sexta (28/3) pela Confederação Brasileira de Futebol em reunião do presidente Ednaldo Rodrigues com o treinador e o diretor Rodrigo Caetano. O trabalho chega ao fim três dias depois da derrota por 4 x 1 para a Argentina no Estádio Monumental de Nùñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil ocupa a quarta posição na classificação e voltará a jogar em junho contra o Equador, na altitude de Quito, e em casa contra o Paraguai.

"A CBF informa que o ciclo acabou. Então, a partir de agora, começa a busca por um substituto", disse Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento às 17h36. "Agradecemos muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da Seleção. Desejamos a ele todo o sucesso e alegrias na carreira. A partir de agora é que vamos trabalhar na busca de um substituto", comunicou o dirigente.

Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira em 10 de janeiro de 2024 no lugar de Fernando Diniz e comandou o Brasil em 16 jogos. Nos 15 meses de trabalho, venceu 7 jogos, empatou seis e perdeu três. O Brasil fez 25 gols e sofreu 17. Com ele, disputou a Copa América em 2024 e deu adeus ao torenio nas quartas de final nos pênaltis diante do Uruguai. O aproveitamento no cargo foi de 58,3%.

Na passagem pelo cargo, Dorival Júnior prometeu levar o Brasil à final na Copa do Mundo do Canadá, EUA e México, mas fica pelo caminho a pouco mais de um ano do torneio depois de 58 jogadores e sofrer com o excesso de contusões. No total, foram 21 cortes em convocações.

Com a saída de Dorival Júnior, a CBF inicia a caça ao sucessor. O escolhido será o terceiro profissional diferente em três anos. Depois da Era Tite, a Seleção foi comandada pelo interino Ramon Menezes, por Fernando Diniz acumulando empregos no Fluminense e na Seleção e por Dorival Júnior. O cenário lembra o do ciclo de 1999 a 2002, quando Vanderlei Luxemburgo, o interino Candinho, Émerson Leão e Luiz Felipe Scolari passaram pelo cargo antes da conquista do pentacampeonato mundial.

Há preferência por um técnico estrangeiro. O português Jorge Jesus e o italiano Carlo Ancelotti são os preferidos do presidente Ednaldo Rodrigues. Ha outras possibilidades especuladas, como Abel Ferreira e José Mourinho. Em alta no Flamengo com uma carreira promissora, Filipe Luís também aparece na bola de apostas. Além dos duelos contra o Equador e o Paraguai, o Brasil enfrentará o Chile e a Bolívia nas últimas quatro rodadas das Eliminatórias para a Copa de 2026.

Convocados na Era Dorival

Goleiros

Alisson, Ederson, Bento, Rafael, Léo Jardim, Weverton e Lucas Perri

Alisson, Ederson, Bento, Rafael, Léo Jardim, Weverton e Lucas Perri Laterais-direitos

Danilo, Yan Couto, Vanderson, Willian, Dodô e Wesley

Danilo, Yan Couto, Vanderson, Willian, Dodô e Wesley Laterais-esquerdos

Guilherme Arana, Wendell, Alex Telles, Ayrton Lucas, Abner e Alex Sandro

Guilherme Arana, Wendell, Alex Telles, Ayrton Lucas, Abner e Alex Sandro Zagueiros

Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo, Fabrício Bruno, Bremer, Murilo, Murillo e Léo Ortiz

Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo, Fabrício Bruno, Bremer, Murilo, Murillo e Léo Ortiz Volantes

André, Casemiro, João Gomes, Bruno Guimarães, Joelinton, Gerson, Douglas Luiz, Ederson e Pablo Maia

André, Casemiro, João Gomes, Bruno Guimarães, Joelinton, Gerson, Douglas Luiz, Ederson e Pablo Maia Meias

Lucas Paquetá, Rodrygo, Andreas Pereira, Neymar, Pepê, Lucas Moura e Matheus Pereira

Lucas Paquetá, Rodrygo, Andreas Pereira, Neymar, Pepê, Lucas Moura e Matheus Pereira Atacantes

Savinho, João Pedro, Matheus Cunha, Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Vinicius Junior, Pedro, Raphinha, Gabriel Martinelli, Evanilson, Richarlison, Galeno e Igor Jesus

Os 16 jogos na Era Dorival

Inglaterra 0 x 1 Brasil

Espanha 3 x 3 Brasil

Brasil 3 x 2 México

EUA 1 x 1 Brasil

Brasil 0 x 0 Costa Rica

Brasil 4 x 1 Paraguai

Brasil 1 x 1 Colômbia

Brasil 0 x 0 Uruguai

Brasil 1 x 0 Equador

Paraguai 1 x 0 Brasil

Chile 1 x 2 Brasil

Brasil 4 x 0 Peru

Venezuela 1 x 1 Brasil

Brasil 1 x 1 Uruguai

Brasil 2 x 1 Colômbia

Argentina 4 x 1 Brasil