Atuações: como se saíram os jogadores do Gama no jogo do título

Além do troféu, Gama fatura R$ 1,2 milhão em premiação e garante vaga na Série D, na Copa Verde e na Copa do Brasil de 2026 - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press.)

A primeira aparição do Gama em uma decisão de Campeonato Candango após cinco anos de ausência chegou à conclusão por meio das luvas do goleiro Renan Rinaldi. Nos pênaltis, o alviverde venceu por 3 x 1 após empate por 1 x 1 no tempo regulamentar e foi coroado com o título, neste sábado (29/3), no Mané Garrincha.

Pelo segundo ano seguido, a finalíssima do torneio do quadradinho foi encerrada com uma equilibrada disputa de pênaltis. O triunfo do time verde passou pelas mãos do goleiro Renan Rinaldi. Atleta da equipe em um torneio doméstico pela segunda vez, o arqueiro teve papel fundamental na conquista ao defender três penalidades.

A equipe começou a partida bem. Nos primeiros minutos, foi superior ao Capital. Um vacilo em saída de bola após cobrança de falta na defesa custou caro. Wallace Pernambucano abriu o placar para o Coruja com um golaço.

Apesar do crescimento do tricolor no confronto, o alviverde manteve os esforços na pressão ofensiva e na rápida troca de passes. Voltou a ter superioridade na segunda etapa e empatou a partida. Conseguiu pênalti através da combinação entre Piauí e Rafa Marcos no ataque, posteriormente convertido por Luan. Já sem energia, ambos os lados não escaparam da decisão por pênaltis.

Veja as notas

Renan Rinaldi - Nota: 8

Pelo desempenho nas cobranças de pênalti, foi o nome da classificação. Defendeu três cobranças. Durante a primeira etapa, foi pouco acionado. Apesar da boa distribuição de passes, pagou caro pela defasada marcação da própria defesa na abertura do placar. Durante o restante da partida regulamentar, esteve bem quando foi acionado, mas nada de muita dificuldade.

Michel - Nota: 5

Apesar de não ter cometido nenhum erro comprometedor no primeiro terço do campo, não contribuiu efetivamente com as ações da equipe na partida. Discreto, ao pé da letra.

Wellington - Nota: 4,5

Cobrança errada de falta na defesa resultou em contra-ataque adversário que culminou na abertura do placar. Além disso, descompasso na marcação também contribuiu no primeiro gol tomado. Tomou chapéu de Wallace Pernambucano no lance do tento.

Pedro Romano - Nota: 5,5

A falta de comunicação com Wellington fez diferença na dificuldade com a marcação no gol sofrido.

Lucas Piauí - Nota: 7,2

Com subidas ao ataque, fornecia apoio a Rafa Marcos constantemente. Durante a primeira etapa, acertou dois cruzamentos. Na defesa, teve dificuldades no auxílio na marcação no lance do primeiro gol. Ofensivamente, teve destaque. Cresceu na segunda etapa, e sofreu pênalti posteriormente convertido por Luan.

Moisés - Nota: 6,5

Discreto, sofreu para segurar o ímpeto do meio de campo adversário. Nos primeiros minutos da partida, acabou sobrecarregado com a marcação. Não comprometeu a equipe, mas também não somou ações determinantes.

Lúcio - Nota: 6,7

Começou a partida desligado. Com erros de passe, tinha dificuldades em intermediar o contato entre defesa e ataque. Porém, cresceu de produção, principalmente com desarmes.

Willian Jr. - Nota: 7

Muito participativo, foi o dono dos últimos passes. Caso tivesse contado com pontaria melhor dos companheiros, poderia ter registrado uma assistência. Na primeira etapa, obrigou Reynaldo a fazer defesa difícil em cobrança de falta. Foi o melhor meio-campista alviverde na partida.

Ramon - Nota: 6,7

Foi participativo apenas em momentos específicos. Deu o passe para Luan que quase resultou no primeiro gol gamense. Em seguida, acertou cruzamento perigoso em um escanteio.

Luan - Nota: 7,6

Na primeira etapa, foi o melhor do Gama em campo. Com piques em sequência, liderava na pressão ofensiva. Esteve perto de abrir o placar duas vezes, uma delas de cabeça. Foi, também, o mais violento. Esteve envolvido no estopim de duas confusões. Na segunda etapa, converteu pênalti que empatou a partida.

Rafa Marcos - Nota: 7

Esteve alinhado ao desempenho da equipe durante o jogo. Na primeira etapa, pouco apareceu. Na segunda, cresceu de produção. Fez boas combinações junto de Lucas Piauí, pelo lado esquerdo do ataque. No lance do pênalti convertido pela equipe, foi participante efetivo.

Reservas

Toninho - Nota: 6,5

Substituto de Michel na lateral direita, teve mais destaque do que o companheiro. Principalmente na parte ofensiva, chegava ao fundo do gramado para apoiar. Porém, sem tanto destaque. Não comprometeu a equipe defensivamente.

David Coelho - Nota: 5

Fez parte da melhora coletiva da equipe na segunda etapa, quando entrou no lugar de Moisés. Mostrou concentração nos momentos de desarme. Apesar de alguns erros, teve distribuição de passes razoável. Nas cobranças por pênaltis, perdeu a segunda cobrança Gamense.

Daniel Costa - Nota: Sem nota

Entrou em jogo na reta final da segunda etapa e não esteve em campo por tempo suficiente ou registrou ações no gramado para receber uma avaliação.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini