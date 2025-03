Atuações: as notas para os jogadores do Capital na final

Embora tenha aberto o placar e ficado perto do título, o Capital sofreu o empate por 1 x 1 no tempo regulamentar e foi derrotado, nos pênaltis, por 3 x 1 pelo Gama. A companhia tricolor fica com o segundo vice-campeonato seguido.

Apesar do confronto ter sido bastante estudado em grande parte dos 90 minutos, o Capital fez uma partida abaixo do esperado. Com menor domínio da bola no primeiro tempo, o tricolor obteve apenas uma chegada, que resultou no gol de Wallace Pernambucano. A Coruja não conseguiu impor o ritmo de jogo contra o Gama, armou o time para se defender.

Veja as notas

Reynaldo - Nota:

O placar curto foi pela boa atuação do Reynaldo, exceto o pênalti, soube segurar as chegadas do Gama e controlou bem a meta tricolor.



Vinícius - Nota: 4,0

No primeiro lance de perigo do Gama, falhou em não fazer a cobertura no ataque alviverde. Após o gol do Capital, melhorou o encaixe na marcação, mas não agradou aos torcedores. Na segunda etapa, o lateral fez um pênalti no Piauí, lateral esquerdo da equipe do Gama, resultando no empate do Periquito.

Richardson - Nota: 7,5

Ao lado do companheiro de defesa, participou do erro na hora de tentar afastar o perigo. Porém, obteve uma atuação precisa nos momentos de ataque do Gama.



Éder - Nota: 7,5

No primeiro tempo, soube aparecer nos momentos de mais perigo alviverde, fez uma aparição prudente na defesa tricolor. Controlou bem as chegadas do Gama e soube organizar as ações do setor defensivo.



Matheus Silva - Nota: 7,5

Foi amarelado por imprudência, mas foi bastante solicitado na parte defensiva do jogo e trabalhou bem a bola pela lateral-esquerda, acionando os atacantes. Na disputa das penalidades, Matheus foi o primeiro a bater para o Capital, porém, o jogador que teve destaque na equipe não converteu para a Coruja.

Felipe Guedes - Nota: 7,0

Fez uma movimentação discreta no primeiro tempo sem comprometer o jogo, soube, ao lado dos companheiros, organizar o meio de campo.

Rodriguinho - Nota: 6,0

Mais um jogador que pouco apareceu no jogo, não fez uma participação de destaque no jogo, mas também não comprometeu a partida amena do Capital.

Robert - Nota: 6,5

Fez um bom primeiro tempo, participativo na pressão ofensiva do Capital, deu bons dribles e contribuiu para a criação das jogadas do tricolor.



Rikelmi - Nota: 5,0

Obteve uma atuação discreta no primeiro tempo, pouco participava das jogadas no ataque. Na reta final do primeiro tempo, conseguiu trabalhar mais com a bola, mas sem muita efetividade. O atacante fez uma partida que o torcedor não reconheceu, pouco visto nos momentos de pressão e sem efetividade em campo.

Matheuzinho - Nota: 7,0

Estava sendo bastante acionado no ataque da Coruja, porém, aos 30 minutos do primeiro tempo teve que deixar o campo após sentir um desconforto muscular.





Wallace Pernambucano - Nota: 8,0

Dono do primeiro gol da partida, o atacante converteu para o Capital no primeiro ataque tricolor do jogo com uma pintura. Sem muitas ações no segundo tempo, o jogador encontrou dificuldade para ficar cara a cara com a meta adversária.

Reservas

Deysinho - Nota: 5,5

Pouco conseguiu converter as jogadas do Capital, a falta de criação no meio-campo dificultou uma boa atuação do jogador.



Kauan - Nota: 6,0

Pouco acionado por falta de criação do meio de campo tricolor, buscava o jogo, mas sem efetividade em campo e no ataque do Capital.

Vini Jr. - Nota: 6,5

Substituto de Vinícius no jogo, o lateral passou uma segurança maior para a avenida direita do Capital. Sem grandes emoções, equilibrou o setor que estava mais sensível na parte tática do tricolor.

Maycon - Nota: 6,5

Soube encontrar o meio-termo para o meio de campo do Capital, porém, encontrou dificuldade na construção de jogadas e acionar o ataque.

Lenon - Nota: 3,0

A única avaliação digna para o jogador, foi o pênalti não convertido na disputa para a decisão.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini