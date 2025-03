Carro de segurança da MotoGP bate no guard-rail nos EUA; veja

O carro de segurança, também conhecido como safety car, derrapou e bateu no muro quando o piloto verificava as condições da pista - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Uma cena inusitada chamou a atenção do público presente e dos telespectadores durante o GP dos Estados Unidos de MotoGP, neste domingo (30/3). O carro de segurança, também conhecido como safety car, derrapou e bateu no muro quando o piloto verificava as condições da pista.

A corrida ocorreu no Circuito das Américas, em Austin, nos Texas. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que a parte frontal do carro ficou danificada, e foi necessária a entrada do carro médico para verificar se estava tudo bem com o piloto. O safety car precisou ser rebocado para os boxes.

O carro de segurança utilizado na MotoGP é um BMW M5, personalizado especialmente para a categoria. O modelo foi lançado em setembro do ano passado.

Em uma corrida tumultuada, o italiano Francesco Bagnaia esperou um raro erro de Marc Márquez e conquistou a primeira vitória na MotoGP 2025. Álex Márquez, novo líder do campeonato, e Fabio Di Giannantonio completaram o pódio.