Eagles e Lions incluem Brasil no programa de mercados globais

Atual campeão, o Eagles passou a ter os direitos comerciais para ações no Brasil, assim como Lions, Patriots e Dolphins - (crédito: Getty Images via AFP)

A NFL anunciou, nesta segunda-feira (31/3), a expansão do programa de mercados globais com novidades para o Brasil. Agora, o atual campeão, Philadelphia Eagles, e o Detroit Lions se juntam ao New England Patriots e o Miami Dolphins como as franquias têm direito de operação no país, ou seja, aqueles que podem trabalhar a construção da marca entre os fãs brasileiros.

“Estamos entusiasmados por ter mais dois times se juntando ao Programa de Mercados Globais no Brasil. O país é um mercado importante para a NFL e tem 36 milhões de fãs da liga, sendo a terceira maior base no mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com o Lions e o Eagles, duas franquias fantásticas, para continuar a impulsionar a emoção em nossa apaixonada base de fãs”, disse o general manager da NFL Brasil, Luis Martinez.

Lançado em 2022, o programa dá direito às franquias para poderem explorar o marketing internacional e desenvolver uma relação maior com fãs, através de ações de engajamento, eventos, patrocínios, oportunidades comerciais e até com o NFL Flag, de flag football, que será modalidade olímpica nos Jogos de Los Angeles-2028.

Para o Eagles, poder atuar comercialmente no Brasil é mais um passo da ligação entre o time e o país. O atual campeão iniciou a temporada do título em São Paulo, com vitória sobre o Green Bay Packers na primeira partida da história em solo brasileiro.

A liga ainda anunciou dois novos mercados para os times, a Grécia, com direitos para o Los Angeles Chargers, e os Emirados Árabes Unidos, com Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Washington Commanders autorizados para promover atividades. Além disso, quatro franquias começaram a participar do programa, com o Baltimore Ravens no Reino Unido e o Packers na Alemanha, Irlanda e Reino Unido, fora Chargers e Commanders.

A NFL está nos preparativos para retornar ao Brasil pela temporada regular de 2025, para abrir o ano com uma partida do Chargers, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela semana 1. O adversário ainda não foi definido e a venda de ingressos não começou.