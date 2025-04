"Poucos sabem o quanto nos preparamos", diz melhor árbitro do Candangão

Uma competição cheia de emoções precisa de um árbitro preparado. É o que defende Marcelo Rudá, eleito o melhor árbitro do Candangão BRB 2025. O profissional também recebeu o título no campeonato de 2022.

Nascido em Brasília e formado em educação física pela Universidade de Brasília (UnB), Rudá começou a apitar em 2015 e passou pelas categorias de base, pelo Candangão feminino, pela segunda divisão até finalmente atuar como quarto árbitro na primeira divisão do campeonato masculino em 2016.

Apitou pela primeira vez como árbitro principal da primeira divisão em 2018. Dois anos depois, Rudá entrou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ao longo de mais de uma década como árbitro, o profissional acompanhou as mudanças tecnológicas no campeonato. Foi o árbitro do primeiro jogo com VAR no DF, em 2022, a final do Candangão 2022 (jogo de ida).

"Passamos por diversas situações diferentes a cada partida. E são situações de todos os tipos que se possa imaginar: de ajustes tecnológicos a estruturas de estádios, condições de campos e gestão de emoções de pessoas envolvidas no jogo. Isso nos torna mais preparados para lidar com as adversidades e resolução mais rápida e eficiente", explica ao Correio.

Com a experiência, Rudá entendeu que é preciso ter calma e habilidade para manter o controle do jogo, com respeito aos jogadores e aos integrantes de comissões técnicas.

"Poucas são as pessoas que sabem do quanto o árbitro de futebol, principalmente do DF, se prepara para fazer o melhor dentro de campo. Essa preparação acontece em várias áreas: física, técnica, social e psicologicamente. Procuro estar cada dia mais forte em todas essas áreas para poder performar com excelência e conseguir filtrar as críticas que têm objetivo de melhorar o nosso trabalho", completou.