Neymar garante ‘trabalho em silêncio’ e manda novas indiretas nas redes sociais

Em meio ao processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Neymar voltou a realizar atividades no gramado do CT Rei Pelé, em Santos. Nessa quarta-feira (02), o atacante publicou imagens de seu treinamento e aproveitou para responder, ainda que de forma indireta, às críticas que tem recebido fora das quatro linhas – especialmente do apresentador Neto.

Os registros da rotina de fisioterapia e condicionamento físico vieram acompanhados de legendas como “a felicidade incomoda demais” e “trabalhe duro e em silêncio para que seu sucesso faça barulho”. Internautas interpretaram as mensagens como indiretas ao apresentador Neto, da Band, devido às recentes trocas de farpas entre os dois.

O astro já havia rebatido declarações de Neto na última terça-feira (1) após críticas quanto à postura fora de campo em meio ao processo de recuperação. Na visão do atacante, a exposição pública em eventos não significa descaso com o tratamento. “Estou trabalhando em silêncio”, reforçou. O apresentador do ‘Os Donos da Bola’ chegou, inclusive, a considerá-lo uma ameaça ao Santos.

Posicionamento do Santos

Enquanto isso, internamente, o Santos demonstra satisfação com o comprometimento do atleta no processo de reabilitação. A evolução do quadro clínico tem sido acompanhada de perto pelo departamento médico, que adota precauções a fim de evitar qualquer retrocesso. Estima-se que a volta do camisa 10 aos gramados ocorra muito em breve.

O atacante não atua desde a vitória sobre o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, segundo informações do portal ‘ge’, existe a possibilidade de que ele seja relacionado para a partida diante do Bahia, marcada para sábado (06), na Vila Belmiro, às 18h30. Ainda assim, as chances de tê-lo em campo nessa ocasião são remotas.

Há uma expectativa interna para que o retorno oficial ocorra no sábado seguinte (13), quando o Santos enfrentará o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. O Peixe, aliás, estreou na competição com derrota de virada para o Vasco, no último fim de semana.

Neto x Neymar

O camisa 10 está afastado dos campos há um mês devido uma lesão muscular e tem comparecido em diversos eventos públicos durante sua recuperação. Caso especialmente da Kings League Brazil, torneio criado por Gerard Piqué, em que o astro atua como presidente da FURIA FC. Nesse período, o atacante ainda se envolveu em um escândalo de uma suposta traição e esteve presente em torneios de pôquer.

Neto, do jeito que lhe é característico, externou sua insatisfação com o comportamento extracampo do 10 santista – sugerindo falta de foco em sua reabilitação. As críticas do apresentador se referem a essas aparições do astro, que colocam em xeque sua dedicação ao processo de reabilitação. Na visão do ídolo corintiano, a conduta do camisa 10 pode comprometer a posição do técnico Pedro Caixinha à frente da equipe.

“Se você não for treinador do Neymar, você não serve para os outros. Ô, Caixinha: o Neymar vai derrubar você. No sentido de não jogar ou jogar. Mas ele vai te derrubar, você pode ter certeza disso”, disse Neto.

Para o atacante, porém, o apresentador só quer atenção. “Bora dar ibope para ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o ídolo do Santos. A interação dividiu opiniões nas redes sociais e intensificou os debates adversos acerca da postura do jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.