Brasília tem apagão em dois quartos e perde em casa para o Vasco no NBB

O Vasco aproveitou panes do Brasília Basquete no primeiro e no último quartos para vencer a partida no Nilson Nelson - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

A três rodadas do fim da temporada regular do Novo Basquete Brasil, o Brasília perdeu a segunda partida consecutiva em casa neste sábado. Depois do revês diante do Minas na última terça-feira, a equipe do Distrito Federal foi superava pelo Vasco por 79 x 77 no Ginásio Nilson Nelson. Apesar do mau resultado, os Extraterrestres continuam na quarta posição, mas sofrem ameaça de perseguidores próximos como Vasco e Bauru na disputa pela permanência entre os quatro melhores.

O Brasília Basquete voltará à quadra na próxima terça-feira contra o Flamengo, novamente na capital, na última exibição como mandante na primeira fase. As últimas duas partidas serão na capital paulista contra o Paulista e o São Paulo, respectivamente.

Anton Cook foi o cestinha da partida com 19 pontos. Lucas e Rodrigues contribuíram com 14 e 13, respectivamente, mas não conseguiram impedir a vitória do Vasco em uma partida acirrada marcada por muitas alternâncias táticas e no placar. Scheuer arrastou o Vasco ao triunfo com 17 pontos, auxiliado por Paulichi e Humberto, cada um deles com 13 pontos. Por sinal, Paulichi foi determinante também nos rebotes. Foram 10 no total, três a mais do que Nesbitt, líder do Brasília no fundamento neste jogo.

"A gente sabia que era confronto direto para eles. Viriam aqui para um duelo físico. A gente aceitou muito e ele levaram vantagem nisso. Conseguiram parar o nosso ataque. Temos um aproveitamento muito alto, mas não tivemos nesse jogo", lamentou o armador Gemadinha.

O primeiro quarto da partida foi amplamente dominado pelo Vasco. O Brasília Basquete parecia sonolento na manhã de sábado e foi arrasado por 20 x 11. O time despertou nas duas parciais seguintes. Venceu o segundo por 29 x 20 e na sequência emendou 26 x 19.

No entanto, o Brasília voltou a ser surpreendido no último quarto. Assim como no primeiro, perdeu feio por 11 x 20 e ficou em péssima situação nos últimos minutos da partida. O time carioca chegou a abrir 10 x 0 no início da reta final e assumiu a liderança com 67 x 66 quando o cronômetro baixava a barreira dos cinco minutos. A diferença aumentou para dois pontos no fim, frustrando a torcida por 79 x 77.

“A gente está em um momento muito bom. Dos últimos 11 jogos, nós ganhamos oito e os que perdemos conseguimos competir com todos os nossos adversários. Essa vitória é o que comprova que estamos no caminho certo", disse o ala-pivô Paulichi depois do triunfo em Brasília.