World Boxing Cup: Jucielen garante segundo ouro do Brasil

Foz do Iguaçu (PR) - Na noite deste sábado (5/4), no Rafain Palace Hotel & Conventions, a paulista de Rio Claro Jucielen Romeu derrotou a polonesa Julia Szeremeta por decisão unânime dos juízes. O triunfo veio após amplo domínio durante os três rounds.

Juci deixou a área destinada aos atletas para se apresentar à torcida com a tradicional bandana na cabeça. Diante de uma atleta sete anos mais nova, fez exatamente o que prometeu em entrevista, após garantir a classificação à decisão: manteve a calma.

Com investidas rápidas e demonstrações de agitação, a adversária apostava nos golpes de longa distância para tentar dominar. A brasileira, no entanto, respondia com golpes de mesma natureza. Assim, tomou a dianteira já na primeira parcial e não a perdeu mais.

Leia também: Ganso pode ser relacionado em reestreia de Renato Gaúcho

No primeiro round, foi superior para quatro dos cinco juízes. No segundo, teve a dianteira para três deles. No derradeiro, novamente, foi melhor nas opiniões de quatro dos árbitros. A vitória explicita o preparo da brasileira.

No Paraná, venceu uma adversária que garantiu, por exemplo, resultado superior ao dela nos Jogos de Paris-2024. Na ocasião, Jucielen não subiu ao pódio após cair nas quartas de final. Szeremeta, por outro lado, foi medalhista de prata. Foi derrotada pela taiwanesa Lin Yu-Ting. A luta, de acordo com a paulista, foi dura.

“Batalhei muito para estar aqui: campeã, da melhor forma. Tive lutas muito duras, principalmente a final. Foi uma luta com cara de final, principalmente diante de uma medalhista olímpica”, comemorou.

“Tem um significado muito grande para mim, justamente por ser o primeiro torneio do ano. Começar o ano vencendo é muito positivo. Enfrentei muitos adversários, e sei que estou em nível parelho ao deles”, acrescentou Jucielen.

Este foi o segundo ouro conquistado pelo Brasil no dia vigente. Luiz Oliveira “Bolinha” foi o responsável pelo primeiro. Com um nocaute, superou o também polonês Pawel Brach. Ele foi outro a garantir vitória por decisão unânime.

Outros resultados

A outra final com presença do Brasil na primeira bateria de lutas do dia não acabou com o mesmo resultado. O paulista de Rio Claro não foi páreo para o uzbeque Fazlidd Erkinboev. Por decisão unânime, acabou derrotado.

Durante boa parte do embate, viu o adversário somar combos de rápidos golpes, de curta distância. Ainda que tenha conseguido acertar investidas, não foi o preferido dos juízes ao final do embate.

O boxe verde-amarelo também subiu ao pódio em outras duas categorias. No certame em até 48kg, Radja Gama ficou a medalha de bronze. A italiana Giovanna Marchese foi prata, enquanto a argentina Tatiana Flores foi ouro.

Leia também: Brasília tem apagão em dois quartos e perde em casa para o Vasco no NBB

Na categoria 75kg, Viviane Pereira também ficou com a medalha de bronze. O Brasil volta ao ringue na parte da noite. Wanderley Pereira, o Holyfield, Jucielen Romeu e Yuri Reis vão tentar mais três medalhas de ouro a favor do time da casa.

Na categoria 90kg, Isaias Filho foi outro a assegurar medalha de bronze. Ele ficou empatado com o indiano Vishal Vishal. O uzbeque Turabek Khabibullaev foi ouro.

*O repórter foi enviado a convite da Confederação Brasileira de Boxe (CBBox)

Saiba Mais Esportes CBF aumenta salário de presidentes de federações e fortalece laços com políticos

CBF aumenta salário de presidentes de federações e fortalece laços com políticos Esportes Presidente do Sporting Cristal liga para vice do Palmeiras e afirma punição para caso de racismo

Presidente do Sporting Cristal liga para vice do Palmeiras e afirma punição para caso de racismo Esportes Atlético x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem